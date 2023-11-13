Масло из опилок наше будущее? Смотри, что покажут на крупнейшей в истории Эстонии выставке зеленых технологий

GScan мыслит масштабно и ежедневно фокусируется, например, на ядерных реакторах, мостах, причалах, зданиях и ветроэнергетическом оборудовании. В Эстонии предприятие сканирует бывшие ядерные реакторы в Палдиски, а в ближайшем будущем займется сканированием ветрогенераторов, некоторых зданий и мостов в Таллинне. В дальнейшем предприятие также планирует расширить свою деятельность в направлении индустрии безопасности, обороной, медицинской и аэрокосмической промышленности.

Если для сканирования, например, товаров и чемоданов на контрольно-пропускных пунктах в аэропортах используется опасное рентгеновское излучение, требующее специального разрешения и обучения технике безопасности, то с естественным излучением все проще. Мюонное излучение устойчиво, безопасно для человека и окружающей среды, его применение не требует специальных разрешений и обучения технике безопасности.

Занимающееся глубинными технологиями эстонское предприятие GScan — ведущая в мире технологическая компания, использующая космическое излучение для сканирования крупных объектов. А точнее естественное космическое мюонное излучение. Мюонная томография космических лучей — это революционная зеленая технология, которая помогает выполнять 3D-сканирование объектов безопасным и экологически чистым способом. Линейка продуктов GScan позволяет более точно оценить состояние железобетона и стальных компонентов по сравнению с существующими технологиями.

Но что же это за захватывающие технологии будущего, с которыми обязательно стоит познакомиться на выставке NEXPO Tallinn?

Помимо технологий будущего, вас ждет на протяжении 4 дней увлекательная программа – состоятся дебаты, вдохновляющие панельные дискуссии и выступления ведущих экспертов в своей области.

Здесь можно будет увидеть самые инновационные решения будущего – от солнечных крыш до беспилотных транспортных средств, от лабораторного мяса до жира из древесины. Всего на выставочных площадках будут представлены почти 80 различных экспонентов и предприятий, а также современные продукты, которые повлияют на наше будущее городское пространство, создадут более дружественную для человека и экологии среду обитания и трансформируют целые отрасли.

Кажется сложным? Так оно и есть! На NEXPO вы узнаете, что именно означает эта технология.

Крыша, вырабатывающая сама электроэнергию

Европейский Союз обязал к 2029 году оснастить все новые здания кровлями, вырабатывающими солнечную энергию. Эстонское предприятие Solarstone находится на шаг впереди и готовится к будущему. Потребление энергии растет, и остальной мир также все чаще обращает внимание на эффективные и интеллектуальные энергетические решения.

Отечественное предприятие Solarstone известно во всем мире своими солнечными кровлями и является одним из самых инновационных предприятий в области интегрированных в здания солнечных панелей.

Если солнечную кровлю традиционно строят в два этапа (сначала создается погодоустойчивая крыша и поверх нее устанавливается слой солнечных панелей), то в случае с Solarstone это решение „два в одном“, поскольку солнечная панель, производимая предприятием, является еще и кровельным материалом. Это значит, что решение „два в одном“ может выглядеть с улицы как обычная крыша, но на самом деле она при этом производит электроэнергию.

Осенью этого года Solarstone открыл в Вильянди завод по производству солнечных кровель, который является крупнейшим европейским предприятием в своей сфере по производственной мощности. Завод способен производить в месяц порядка 13 000 кровельных солнечных панелей. За год он может обеспечить солнечными крышами мощностью 10 киловатт 6000 зданий. Этой мощности достаточно для удовлетворения потребности в электроэнергии среднего домохозяйства. Для сравнения, Tesla, работающая в той же сфере уже семь лет, сумела установить солнечные крыши только на 3000 домов в США!

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