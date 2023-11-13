Масло из опилок наше будущее? Смотри, что покажут на крупнейшей в истории Эстонии выставке зеленых технологий
На следующей неделе Kultuurikatel и его окрестности превратятся в инновационный экскурс в будущее. С 13 по 17 ноября в Таллинне пройдет крупнейшая в истории Эстонии выставка зеленых технологий NEXPO Tallinn. Впервые в Таллинне соберутся инновационные предприятия из Эстонии и других стран (Италии, Германии, Южной Кореи и др.), около 500 инвесторов, признанные международные визионеры и ведущие ученые.
Здесь можно будет увидеть самые инновационные решения будущего – от солнечных крыш до беспилотных транспортных средств, от лабораторного мяса до жира из древесины. Всего на выставочных площадках будут представлены почти 80 различных экспонентов и предприятий, а также современные продукты, которые повлияют на наше будущее городское пространство, создадут более дружественную для человека и экологии среду обитания и трансформируют целые отрасли.
Помимо технологий будущего, вас ждет на протяжении 4 дней увлекательная программа – состоятся дебаты, вдохновляющие панельные дискуссии и выступления ведущих экспертов в своей области.
Но что же это за захватывающие технологии будущего, с которыми обязательно стоит познакомиться на выставке NEXPO Tallinn?
Лучи прямо из космоса
Занимающееся глубинными технологиями эстонское предприятие GScan — ведущая в мире технологическая компания, использующая космическое излучение для сканирования крупных объектов. А точнее естественное космическое мюонное излучение. Мюонная томография космических лучей — это революционная зеленая технология, которая помогает выполнять 3D-сканирование объектов безопасным и экологически чистым способом. Линейка продуктов GScan позволяет более точно оценить состояние железобетона и стальных компонентов по сравнению с существующими технологиями.
Если для сканирования, например, товаров и чемоданов на контрольно-пропускных пунктах в аэропортах используется опасное рентгеновское излучение, требующее специального разрешения и обучения технике безопасности, то с естественным излучением все проще. Мюонное излучение устойчиво, безопасно для человека и окружающей среды, его применение не требует специальных разрешений и обучения технике безопасности.
GScan мыслит масштабно и ежедневно фокусируется, например, на ядерных реакторах, мостах, причалах, зданиях и ветроэнергетическом оборудовании. В Эстонии предприятие сканирует бывшие ядерные реакторы в Палдиски, а в ближайшем будущем займется сканированием ветрогенераторов, некоторых зданий и мостов в Таллинне. В дальнейшем предприятие также планирует расширить свою деятельность в направлении индустрии безопасности, обороной, медицинской и аэрокосмической промышленности.
Кажется сложным? Так оно и есть! На NEXPO вы узнаете, что именно означает эта технология.
Крыша, вырабатывающая сама электроэнергию
Европейский Союз обязал к 2029 году оснастить все новые здания кровлями, вырабатывающими солнечную энергию. Эстонское предприятие Solarstone находится на шаг впереди и готовится к будущему. Потребление энергии растет, и остальной мир также все чаще обращает внимание на эффективные и интеллектуальные энергетические решения.
Отечественное предприятие Solarstone известно во всем мире своими солнечными кровлями и является одним из самых инновационных предприятий в области интегрированных в здания солнечных панелей.
Если солнечную кровлю традиционно строят в два этапа (сначала создается погодоустойчивая крыша и поверх нее устанавливается слой солнечных панелей), то в случае с Solarstone это решение „два в одном“, поскольку солнечная панель, производимая предприятием, является еще и кровельным материалом. Это значит, что решение „два в одном“ может выглядеть с улицы как обычная крыша, но на самом деле она при этом производит электроэнергию.
Осенью этого года Solarstone открыл в Вильянди завод по производству солнечных кровель, который является крупнейшим европейским предприятием в своей сфере по производственной мощности. Завод способен производить в месяц порядка 13 000 кровельных солнечных панелей. За год он может обеспечить солнечными крышами мощностью 10 киловатт 6000 зданий. Этой мощности достаточно для удовлетворения потребности в электроэнергии среднего домохозяйства. Для сравнения, Tesla, работающая в той же сфере уже семь лет, сумела установить солнечные крыши только на 3000 домов в США!
Эстонская компания создает уникальную сеть зарядки электромобилей в странах Балтии
Понятно, что с 2035 года в Евросоюзе и Эстонии можно будет продавать только автомобили без двигателя внутреннего сгорания. Так что электромобили появились, чтобы остаться навсегда. Эстонская компания Eleport является одним из наиболее быстрорастущих игроков в сфере развития сети зарядки электромобилей.
В настоящее время у Eleport более 300 зарядных устройств в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, которые образуют одну из крупнейших и самых передовых сетей зарядки электромобилей в регионе. Отсутствие домашнего зарядного устройства уже не является столь важным фактором при покупке электромобиля, ведь общественные зарядные станции Eleport можно будет найти, по всей вероятности, по всему пути следования, отправляясь, например, в продуктовый магазин, торговый центр или спортзал.
Недавно компания Eleport получила финансирование от Европейского фонда развития инфраструктуры в размере 13,8 млн евро для строительства 138 зарядных станций для электромобилей в странах Балтии и Польше. Это для того, чтобы на электромобиле можно было совершать длительные поездки и между крупными городами. Зарядные станции являются частью энергетических, транспортных и цифровых сетей Европы.
На выставке NEXPO можно будет получить более полное представление о будущих планах Eleport, а также о других темах, связанных с зарядкой электромобилей.
Крем, который произведен вовсе не из нефти
Устойчивые материалы также приобретают все большее значение в технологии материалов. Замена нефтяного сырья – инновация, которую внедряет эстонское лесохимическое предприятие Fibenol. Хотя биоиндустрия еще только делает первые шаги, Fibenol уже достиг того, чего нельзя найти больше нигде в мире.
Предприятие производит из низкокачественного сырья с низким экологическим следом биоматериалы, такие как лигнин и древесный сахар. Биоматериалы могут использоваться в качестве заменителя ископаемых химических веществ в широком спектре повседневных продуктов – от строительных материалов до косметики.
Предприятие разработало уникальную в мире технологию Sunburst, которая использует механическую силу, температуру, давление и минимум химикатов для получения из древесной массы сметанообразной пасты. В свою очередь, из пасты извлекаются древесный сахар и лигнин, которые являются идеальным сырьем для индустрии материалов.
Масло из опилок
Эстонский стартап ÄIO, выросший на базе Таллиннского технического университета, примет участие в NEXPO Tallinn. Предприятие производит жиры и масла инновационным способом, перерабатывая отходы лесной, сельскохозяйственной и пищевой промышленности. Стремясь заменить пальмовое масло и животные жиры, ÄIO делает ингредиенты, произведенные ресурсосберегающим методом, более экологичными для пищевой и косметической промышленности.
За счет этого решения ÄIO использование земли может быть сокращено на 74–97%, а потребление воды — до 10 раз по сравнению с нынешним производством пальмового масла и животных жиров за счет экономики замкнутого цикла. Одновременно с помощью биотехнологий жиры и масла ÄIO можно производить до 10 раз быстрее.
На NEXPO Tallinn вы сможете познакомиться с прототипами ингредиентов, созданных стартапом, и пообщаться с командой разработчиков продукции ÄIO.
Участие в NEXPO Tallinn для посетителей бесплатно при условии предварительной регистрации здесь.
SIDEBAR
NEXPO Tallinn – крупнейшая в Эстонии выставка зеленых технологий, проводимая в рамках Недели зеленых технологий. В выставочной зоне, посвященной устойчивому развитию, около 80 экспонентов из разных стран представят амбициозные решения будущего и последние достижения в области зеленых инноваций. В выставке примут участие предприятия из Эстонии и соседних стран, но есть и экспоненты, например, из Италии, Германии и Южной Кореи. Дополнительная информация: https://nexpotallinn.com/en/