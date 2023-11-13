Режиссер „Экипажа“ Александр Митта вновь в больнице — теперь с пневмонией

За несколько часов до этого к нему приезжала другая бригада скорой помощи, медики рекомендовали ему госпитализацию, но он тогда отказался. Однако к вечеру состояние ухудшилось. „По нашей информации, болеющему пневмонией народному артисту РФ стало резко хуже — он не мог даже самостоятельно сидеть. Ухудшение возникло на фоне перенесенного инсульта“, — говорится в сообщении.

В этом году у Митты уже возникали проблемы со здоровьем. Митту госпитализировали в начале июля, тогда, как писал Mash, ему поставили диагноз „транзиторная ишемическая атака, синдром внутренней сонной артерии“, также психиатр диагностировал у него деменцию. По данным „112“, у режиссера также нашли онкологическое заболевание почки, осложнения пошли во внутренние органы.

Александр Митта — мэтр советского и российского кино, кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист России. Он родился 28 марта 1933 года в Москве, окончил режиссерский факультет ВГИКа. Дебют в кино состоялся в 1961 году: вместе с Алексеем Салтыковым он поставил фильм „Друг мой, Колька!“. Кроме того, он снял такие фильмы, как „Звонят, откройте дверь“, „Гори, гори, моя звезда“, „Экипаж“, телесериал „Граница. Таежный роман“ (Государственная премия России). Митта — автор книги „Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому“.