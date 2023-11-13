Развод? Молодая жена Игоря Николаева вышла в свет без мужа и без обручального кольца

Юлия Проскурякова накануне посетила премьеру комедии „Моя ужасная сестра-2“, появившись там без супруга.

На светское мероприятие 41-летняя Проскурякова пришла в белом джемпере, юбке и сапогах такого же цвета, на ее пальцах сверкали два перстня с драгоценными камнями, но обручального кольца не было.

Поклонники 63-летнего Николаева, который недавно перенес инфаркт и серьезную операцию на сердце, заподозрили неладное.

По их мнению, это может быть тревожным „звоночком“, указывающим на то, что у супругов, имеющих большую разницу в возрасте, появились проблемы во взаимоотношениях.