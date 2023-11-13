Пока совсем не отобрали: Константин Меладзе снизил цену на виллу в Крыму

По предположениям канала, на столь отчаянные меры Меладзе пошёл из опасений, что виллу могут просто-напросто „национализировать“, как это произошло с крымской недвижимостью Владимира Зеленского. Кроме того, то же самое предполагается сделать с отелем, принадлежавшим Софии Ротару.

Изначально за „домик“ просили 3 млн евро (по нынешнему курсу), теперь — 2,89. За эти деньги будущий владелец получит двухэтажный дом в семьсот с небольшим квадратов недалеко от Ялты в гурзуфском элитном посёлке „Вилла роз“, участок на 12 Га и бассейн.

Виллу построили ещё в 2010 году, но сам Меладзе бывал там крайне редко. Поэтому бояться повышенного внимания к дому новому владельцу не стоит.

Объявления о продаже этой недвижимости и дома в элитном коттеджном посёлке в Подмосковье появились одновременно. Последний в октябре продать удалось, а крымская недвидимость всё ещё ожидает покупателей.