ГАЛЕРЕЯ | Танцевал даже ленивый: украинский рэпер T-fest раскачал столичный CatHouse

T-Fest, настоящее имя Кирилл Незборецкий, завоевал популярность благодаря своему оригинальному стилю, ярким текстам и харизме на сцене. Каждое его выступление – это настоящее шоу, способное покорить сердца поклонников музыки. T-Fest подарил зрителям незабываемые моменты, исполнив свои самые популярные хиты, такие как „Улети“ и „Ламбада“.

Атмосфера этого вечера была насыщена энергией и позитивом. Фанаты артиста смогли не только насладиться его выступлением, но и почувствовать непосредственное взаимодействие с любимым исполнителем. T-Fest не только пел свои хиты, но и активно взаимодействовал со зрителями. Однако посетители концерта отметили, что музыкант очень много матерился со сцены, несмотря на относительно юную публику.

Стоит также заметить, что активная женская публика опять одарила иностранного музыканта своим нижним бельем. Видимо на таллиннских концертах это становится уже традицией.

Вечер в CatHouse в Таллинне с T-Fest стал ярким событием минувших выходных и точно не оставил никого равнодушным.