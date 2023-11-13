ФОТО | Собаки в кинотеатре – это нормально? Apollo рассказал, почему пустил в зал четвероногих

„Мы поддерживаем отношение к собакам как к членам семьи, и, по нашему мнению, людям не следует запрещать заниматься повседневными делами со своими питомцами. Вероятно, мы – самый дружелюбный к домашним животным торговый центр в Эстонии, и именно поэтому возникла идея в рамках PÖFF в этом году пустить собак в кинозал“, - рассказала руководитель по маркетингу центра Solaris Кристин Лепиксон.

В рамках программы PÖFF Shorts собакам и их владельцам показали четыре короткометражных фильма, рассказывающих душевные, юмористические и заставляющие задуматься истории о собаках и их друзьях. Непривычная ситуация оказалась для собак очень интересной, а новые запахи и знакомства лишь усиливали волнение.

„Впервые в истории кинофестиваля PÖFF искусством мирового уровня пришли насладиться четвероногие посетители. При выборе фильмов для программы Shorts мы вдохновлялись нашими пушистыми друзьями, и было понятно, что картины понравились и их владельцам“, - рассказала представитель PÖFF Shorts Грете Неллис.

С учетом гостей важные изменения были внесены и в планирование специального сеанса. Билеты продавались только на половину вместимости зала, чтобы между рядами оставалось место для животных. Также зал не был полностью затемнен – на протяжении всего сеанса оставалось включенным освещение, а звук был значительно тише по сравнению с обычным сеансом.

Вел мероприятие радиоведущий и любитель кино Кристьян Голд, а перед показом советами по пребыванию с животным в ​​общественных местах поделились собаководы Маарья Калма и Хайта-Маарит Захаров.

„Интерес к мероприятию был большой и билеты оказались распроданы за несколько дней до сеанса. Кроме того, мы получили письма от десятков владельцев собак, которые уже попросили провести повторный сеанс“, - добавила Лепиксон.

Помимо киномероприятия, в зоомагазине Urr&Nurr уже шестой год работал pop-up ресторан для собак, где животные могли получить вкуснейшие лакомства. В меню можно было найти свинину с яблоком, курицу с ананасом и кролика с бананом. Популярность pop-up ресторана растет с каждым годом, и в этом году его посетило рекордное количество собак.