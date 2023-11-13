Литва запустила процесс лишения гражданства балерины Илзе Лиепы

„Публичные высказывания Илзе Лиепы рассматриваются как дискредитирующие государство“, — говорится в заявлении министерства, которое цитирует BNS.

В свою очередь, департамент миграции обратился в компетентные органы с просьбой дать оценку высказываниям Илзе Лиепы о войне в Украине и президенте РФ Владимире Путине.

Закон о гражданстве Литвы, пишет LRT, предусматривает, что человек, получивший гражданство в порядке исключения, как Изле Лиепа, может быть лишен его, если действия человека угрожают интересам безопасности Литвы или он публично поддерживает государство, угрожающее безопасности Литвы, других стран ЕС и их союзников.

Ранее с предложением лишить Илзе Лиепу литовского гражданства выступил глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас. СМИ Литвы отметили, что в ноябре 2022 года Илзе Лиепа заявила в интервью, что ей „очень стыдно“ из-за действий стран Балтии. В том же интервью она поддержала Владимира Путина и полномасштабное российское вторжение в Украину.

Илзе Лиепа получила гражданство Литвы в 2000 году за то, что более десяти лет выступала с литовским артистом балета Пятрасом Скирмантасом.