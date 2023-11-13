Отара Кушанашвили проверят на ложный вызов, а заодно на „дискредитацию“ российской армии

Продюсер Кушанашвили Виктор Ладненко сообщил журналистам, что инфаркт — следствие большой нагрузки. „Слишком много работы было в последнее время. И даже у такого с виду железного человека просто не выдержало сердце“, — добавил он.

Супруга Отара сообщила, что состояние мужа оценивается как стабильное. По её словам, шоумен находится дома, предписания врача он пообещал выполнять.

При этом сам герой новостей сразу после госпитализации записал видео, где с матом и рассуждениями о разного рода сексуальных отношениях с теми, кто распространяет „ложные сведения“ опроверг информацию о своём недуге. „Я полон сил и огня. Я похож на хворого человека? Я похож на человека, не отвечающего за свое поведение? Вы на кого напоролись?“ — гневно прямо из автомобиля своих знакомых обращается Отар не то к журналистам, не то к подписчикам.

Кушанашвили назвал „гадким жанром“ распространение „грязных непроверенных слухов“ о его самочувствии и пообещал пережить всех, кто этим занимается. Также он заявил, что тем, кто рассчитывает на его болезнь, предстоит длительное и утомительное ожидание.

В первую очередь столь странной реакции удивились врачи, которые осматривали Отара. В результате появились подозрения в осознанной инсценировке ради самопиара — и теперь это будет проверять Генеральная прокуратура РФ. Заодно по доносу очередных „общественников“ внимательнее посмотрят его ролики и решат, есть ли в критике правительства о осуждении „СВО“ признаки дискредитации армии.