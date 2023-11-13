Состояние тяжелое: новости о здоровье Юрия Соломина и Александра Митты тревожные

У Александра Митты, как выяснилось после госпитализации, диагностирован повторный инсульт. Сейчас, по данным канала Mash, кинематографист находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ситуацию осложняют воспаление почек и сердечные заболевания.

О состоянии же Юрия Соломина пресс-служба Малого театра сообщала со сдержанным оптимизмом. „Состояние Юрия Мефодьевича стабильное, даже наметилось улучшение“, — рассказала она. В театре добавили, что врачи думают о том, чтобы перевести артиста из реанимации в обычную палату, где он будет продолжать лечение. Однако позднее информационные агентства со ссылкой на некий „источник в медицинских кругах“ принесли куда менее радостную весть: „Пациент находится в реанимации. Состояние тяжелое, дыхание самостоятельное“.