Космические цифры: на фестиваль Тallinn Music Week поступило бешеное количество заявок. Угадайте, из какой страны больше всего?
На международный фестиваль новой музыки и городской культуры Tallinn Music Week (TMW), который пройдет с 3 по 7 апреля 2024 года, поступило 1640 заявок от музыкантов из 92 стран. Больше всего запросов на выступления поступило из Эстонии, Великобритании и Финляндии.
Результаты изучения статистики по подаче заявок на участие в TMW 2024, которые начали поступать в мае этого года и приходили вплоть до прошлой недели, показывают, что интерес к TMW с каждым годом проявляется все в большем количестве регионов по всему миру. В прошлом году заявки на выступления пришли из 85 стран, в позапрошлом — из 74 стран. На участие в фестивале 2024 года прислали заявки музыканты из 92 стран, от Европы до Северной и Южной Америки и от Юго-Восточной Азии до Австралии и Океании.
Больше всего заявок (182) поступило от местных артистов, затем следуют Великобритания (168 заявок) и Финляндия (126 заявок). Италия, Польша, Канада и США второй год остаются в первой десятке. По сравнению с предыдущими годами активность музыкантов из Франции, Испании, Нидерландов и балканских стран значительно возросла. Интерес к TMW остается высоким в Украине, Латвии и Литве, на фестивале хотят выступить таланты из далеких стран, включая Пуэрто-Рико, Южную Корею, Тайвань, Сенегал и Мексику. Впервые за 15-летнюю историю TMW о своем желании сыграть концерт заявили музыканты из Мадагаскара и Папуа-Новой Гвинеи.
ТОП-10 заявок на выступления на TMW 2024 по странам:
1. Эстония
2. Великобритания
3. Финляндия
4. Германия
5. Италия
6. Франция
7. Испания
8. Канада
9. Польша
10. Соединенные Штаты Америки
11. Швеция
12. Украина
13. Латвия
14.-15. Бельгия и Литва
На основании поступивших заявок будет утвержден список исполнителей музыкальной программы TMW, которая пройдет в различных клубах и на концертных площадках Таллинна 4-6 апреля 2024 года, а в январе и феврале следующего года будет объявлен список музыкантов, который будет состоять примерно из 175 артистов. Программу готовит команда кураторов, в которую входят представители эстонских и зарубежных музыкальных организаций.
TMW, который проводится в Таллинне каждую весну с 2009 года, известен как один из самых разнообразных и смелых музыкальных шоукейс-фестивалей во всей Европе. Ежегодно TMW посещают более 1000 профессионалов музыкальной индустрии, включая представителей агентств, звукозаписывающих компаний, организаторов концертов и СМИ. Благодаря контактам, полученным на TMW, многие эстонские музыканты добились значительных экспортных результатов и получили освещение в зарубежных медиа, среди них Puuluup, Мари Калкун, Duo Ruut, Сандер Мёлдер, Рита Рэй, Март Ави, manna, Маарья Нуут, Тууликки Бартосик, Pridian, 6hunesseq и другие.
Абонементы на TMW 2024 продаются в интернет-магазине фестиваля. Фестивальный абонемент, гарантирующий вход на все мероприятия музыкальной программы, продается за 65 евро (окончательная цена составит 85 евро). PRO-абонемент, гарантирующий вход на фестиваль и конференцию, стоит 150 евро (окончательная цена составит 225 евро).
Стратегическим партнером TMW в сфере музыки является Music Estonia. Фестиваль организован Shiftworks OÜ совместно со многими партнерами и кураторами. TMW является членом-основателем FoMC, федерации, объединяющей международные музыкальные конференции и фестивали талантов, участником европейской программы обмена талантами ESNS Exchange, глобальной инициативы по гендерному равенству Keychange и партнерским фестивалем европейской глобальной музыкальной платформы UPBEAT.
Заявки были поданы из следующих стран:
Австралия, Австрия, Аргентина, Армения, Беларусь, Бельгия, Бенин, Бразилия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Габон, Гана, Гватемала, Гвинея, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Зимбабве, Израиль, Ирландия, Индия, Индонезия, Иран, Исландия, Испания, Италия, Китай, Камерун, Канада, Кения, Колумбия, Конго, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Кипр, Ливан, Литва, Люксембург, Латвия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мальта, Марокко, Мексика, Мозамбик, Монголия, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Палестина, Папуа-Новая Гвинея, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Северная Македония, Сенегал, Сербия, Словакия, Словения, США, Таиланд, Тайвань, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Уругвай, Фарерские острова, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, ЮАР, Южная Корея, Япония.