Космические цифры: на фестиваль Тallinn Music Week поступило бешеное количество заявок. Угадайте, из какой страны больше всего?

Результаты изучения статистики по подаче заявок на участие в TMW 2024, которые начали поступать в мае этого года и приходили вплоть до прошлой недели, показывают, что интерес к TMW с каждым годом проявляется все в большем количестве регионов по всему миру. В прошлом году заявки на выступления пришли из 85 стран, в позапрошлом — из 74 стран. На участие в фестивале 2024 года прислали заявки музыканты из 92 стран, от Европы до Северной и Южной Америки и от Юго-Восточной Азии до Австралии и Океании.

Больше всего заявок (182) поступило от местных артистов, затем следуют Великобритания (168 заявок) и Финляндия (126 заявок). Италия, Польша, Канада и США второй год остаются в первой десятке. По сравнению с предыдущими годами активность музыкантов из Франции, Испании, Нидерландов и балканских стран значительно возросла. Интерес к TMW остается высоким в Украине, Латвии и Литве, на фестивале хотят выступить таланты из далеких стран, включая Пуэрто-Рико, Южную Корею, Тайвань, Сенегал и Мексику. Впервые за 15-летнюю историю TMW о своем желании сыграть концерт заявили музыканты из Мадагаскара и Папуа-Новой Гвинеи.

ТОП-10 заявок на выступления на TMW 2024 по странам:

1. Эстония

2. Великобритания

3. Финляндия

4. Германия

5. Италия

6. Франция

7. Испания

8. Канада

9. Польша

10. Соединенные Штаты Америки

11. Швеция

12. Украина

13. Латвия

14.-15. Бельгия и Литва

На основании поступивших заявок будет утвержден список исполнителей музыкальной программы TMW, которая пройдет в различных клубах и на концертных площадках Таллинна 4-6 апреля 2024 года, а в январе и феврале следующего года будет объявлен список музыкантов, который будет состоять примерно из 175 артистов. Программу готовит команда кураторов, в которую входят представители эстонских и зарубежных музыкальных организаций.