Гордимся! Три фильма фестиваля PÖFF номинированы на премию Европейской киноакадемии на „Лучший фильм года“
Пять фильмов будут номинированы на премию Европейской киноакадемии в номинации „Лучший фильм года“, три из них вошли в программу кинофестиваля „Темные ночи“.
„Опавшие листья“ Аки Каурисмяки, „Анатомия падения“ Жюстин Трие и „Зона интересов“ Джонатана Глейзера включены в программы PÖFF „Лучшие из лучших“ и „Выбор критиков Screen International“.
На премию за лучший фильм также номинированы „Зеленая граница“ Агнешки Холланд и „Я – капитан“ Маттео Гарроне.
“Опавшие листья“ и „Зона интересов“ номинированы на пять европейских кинопремий, а „Анатомия осени“ – на четыре.
На премию в категории „Лучшая женская роль“ номинированы исполнительницы главных ролей Миа МакКенна-Брюс в фильме Молли Мэннинг Уокер „Как заниматься сексом“ и Леони Бенеш в картине Илькера Чатака „Учительская“.
Главные актеры фильма Аличе Рорвахер „Химера“ и работы Николая Арцеля „Меч короля“ Джош О’Коннор и Мадс Миккельсен номинированы на награду в категории „Лучший актер“.
На PÖFF покажут фильм Александра Михалковича и Анны Бадзяка „Родина“ и картину Анны Хинтс „Сестринство бани по-черному“, которые входят в шорт-лист Европейской кинопремии в категории „Лучший документальный фильм“.
Среди номинантов на приз Международной федерации кинопрессы, вручаемый за лучший дебютный фильм, есть работа Эстибалис Урресолы Солагурен „20 000 пород пчел“ и „Как заниматься сексом“ Молли Мэннинг Уокер.
За звание лучшего полнометражного анимационного фильма будет бороться мультипликационный фильм Энцо Д’Ало „Девочка и собака“ из программы фестиваля Just Film, а за звание лучшего короткометражного фильма – „27“Флоры Анны Буда и „Так ярко мечтая о наших испанских каникулах“ Кристиана Авилезе из программы фестиваля PÖFF Shorts.
На приз зрительских симпатий LUX претендует картина Эстибалис Урресолы Солагурен „20 000 пород пчел“, а также „Учительская“ Илькера Чатака, „Опавшие листья“ Аки Каурисмяки и „Сестринство бани по-черному“ Анны Хинтс.Кроме того, Европейская киноакадемия объявляет лучшего оператора-постановщика, художника, костюмера, гримера, композитора, монтажера и автора звуковых и визуальных эффектов.Победители будут объявлены 9 декабря в Берлине.
Фестиваль „Темные ночи“ проходит в Эстонии по 19 ноября включительно.