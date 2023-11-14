Гордимся! Три фильма фестиваля PÖFF номинированы на премию Европейской киноакадемии на „Лучший фильм года“

„Опавшие листья “ Аки Каурисмяки, „Анатомия падения “ Жюстин Трие и „Зона интересов “ Джонатана Глейзера включены в программы PÖFF „Лучшие из лучших“ и „Выбор критиков Screen International“.

На премию за лучший фильм также номинированы „Зеленая граница“ Агнешки Холланд и „Я – капитан“ Маттео Гарроне.

“Опавшие листья“ и „Зона интересов“ номинированы на пять европейских кинопремий, а „Анатомия осени“ – на четыре.

На премию в категории „Лучшая женская роль“ номинированы исполнительницы главных ролей Миа МакКенна-Брюс в фильме Молли Мэннинг Уокер „Как заниматься сексом “ и Леони Бенеш в картине Илькера Чатака „Учительская “ .

Главные актеры фильма Аличе Рорвахер „Химера “ и работы Николая Арцеля „Меч короля “ Джош О’Коннор и Мадс Миккельсен номинированы на награду в категории „Лучший актер“.

На PÖFF покажут фильм Александра Михалковича и Анны Бадзяка „Родина “ и картину Анны Хинтс „Сестринство бани по-черному “ , которые входят в шорт-лист Европейской кинопремии в категории „Лучший документальный фильм“.

Среди номинантов на приз Международной федерации кинопрессы, вручаемый за лучший дебютный фильм, есть работа Эстибалис Урресолы Солагурен „20 000 пород пчел “ и „Как заниматься сексом“ Молли Мэннинг Уокер.

За звание лучшего полнометражного анимационного фильма будет бороться мультипликационный фильм Энцо Д’Ало „Девочка и собака “ из программы фестиваля Just Film, а за звание лучшего короткометражного фильма – „27 “ Флоры Анны Буда и „Так ярко мечтая о наших испанских каникулах “ Кристиана Авилезе из программы фестиваля PÖFF Shorts.

На приз зрительских симпатий LUX претендует картина Эстибалис Урресолы Солагурен „20 000 пород пчел“, а также „Учительская“ Илькера Чатака, „Опавшие листья“ Аки Каурисмяки и „Сестринство бани по-черному“ Анны Хинтс.Кроме того, Европейская киноакадемия объявляет лучшего оператора-постановщика, художника, костюмера, гримера, композитора, монтажера и автора звуковых и визуальных эффектов.Победители будут объявлены 9 декабря в Берлине.

Фестиваль „Темные ночи“ проходит в Эстонии по 19 ноября включительно.