Красотка! Максим Галкин растрогал фотографией повзрослевшей дочки Лизы

Недавно Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с двойняшками Лизой и Гарри перебрались на Кипр. Звездная семья обживается в элитном жилом комплексе на берегу Средиземного моря. Пародист уже показывал кадры из роскошной квартиры, рассказывая о предстоящем гастрольном туре.

На этот раз юморист решил порадовать фанатов свежим снимком дочки Лизы. Наследница позировала в джинсах с яркими аппликациями и белой рубашке с короткими рукавами. Белокурые волосы оставила распущенными. И хотя артист закрыл комментарии в личном блоге, в Сети уже успели отметить, как повзрослела дочь Примадонны.

Напомним, недавно Лизи и Гарри Галкины отметили свой юбилей. Знаменитым двойняшкам уже 10 лет.