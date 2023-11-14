Шоубиз
14.11.2023, 10:13

Красотка! Максим Галкин растрогал фотографией повзрослевшей дочки Лизы

 
ФОТО: RITVARS_STANKEVICS | Ritvars Stankevičs

Юморист запечатлел наследницу в апартаментах на Кипре.

Недавно Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с двойняшками Лизой и Гарри перебрались на Кипр. Звездная семья обживается в элитном жилом комплексе на берегу Средиземного моря. Пародист уже показывал кадры из роскошной квартиры, рассказывая о предстоящем гастрольном туре.

На этот раз юморист решил порадовать фанатов свежим снимком дочки Лизы. Наследница позировала в джинсах с яркими аппликациями и белой рубашке с короткими рукавами. Белокурые волосы оставила распущенными. И хотя артист закрыл комментарии в личном блоге, в Сети уже успели отметить, как повзрослела дочь Примадонны.

Напомним, недавно Лизи и Гарри Галкины отметили свой юбилей. Знаменитым двойняшкам уже 10 лет.

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