14.11.2023, 11:06
Меню для пассажиров „Титаника“ продали на аукционе: чем кормили путешественников в роковой рейс?(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Меню для пассажиров „Титаника“, затонувшего в 1912 году во время своего первого рейса, было продано за 84 тысячи фунтов стерлингов. Аукцион Henry Aldridge and Son прошел в Великобритании накануне.
Предложение от ресторана датировано 11 апреля. Известно, что через три дня корабль потерпит крушение, столкнувшись с айсбергом в Атлантическом океане. Согласно сохранившемуся экземпляру, путешественникам предлагали отведать говядину под соусом из хрена, ягненка под мятным соусом, жареного цыпленка под хлебным соусом, а также устрицы и пюре из пастернака.
На десерт предлагался пудинг „Виктория“, абрикосы „Бурдалу“, а также французское мороженое, сообщает The Guardian.