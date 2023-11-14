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14.11.2023, 11:06

Меню для пассажиров „Титаника“ продали на аукционе: чем кормили путешественников в роковой рейс?

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Austrid
Austrid
ФОТО: Martin Hanson | Delfi Meedia

Меню для пассажиров „Титаника“, затонувшего в 1912 году во время своего первого рейса, было продано за 84 тысячи фунтов стерлингов. Аукцион Henry Aldridge and Son прошел в Великобритании накануне.

Предложение от ресторана датировано 11 апреля. Известно, что через три дня корабль потерпит крушение, столкнувшись с айсбергом в Атлантическом океане. Согласно сохранившемуся экземпляру, путешественникам предлагали отведать говядину под соусом из хрена, ягненка под мятным соусом, жареного цыпленка под хлебным соусом, а также устрицы и пюре из пастернака.

На десерт предлагался пудинг „Виктория“, абрикосы „Бурдалу“, а также французское мороженое, сообщает The Guardian.

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