Меню для пассажиров „Титаника“ продали на аукционе: чем кормили путешественников в роковой рейс?

Предложение от ресторана датировано 11 апреля. Известно, что через три дня корабль потерпит крушение, столкнувшись с айсбергом в Атлантическом океане. Согласно сохранившемуся экземпляру, путешественникам предлагали отведать говядину под соусом из хрена, ягненка под мятным соусом, жареного цыпленка под хлебным соусом, а также устрицы и пюре из пастернака.