„Мисс Украина Вселенная“ рассказала, как муж изменил ей с подругой: „Меня выгнали из дома“

Усанова добавила, что в тот момент спасти ее состояние помогла поддержка людей. Немалых усилий приложил профессиональный психолог и забота мамы. Теперь она советует тем, у кого произошла тяжелая жизненная ситуация, не закрываться в себе, а искать нужных людей. Также занятия музыкой окончательно вытащили женщину из психологической ямы.

„Помню, как мне позвонила мама и сказала: „А думала ли ты, скольким людям можешь помочь? А думала ли ты, как много людей были бы рады с тобой встретиться в этой жизни? „Как-то так она это сказала, что эти слова прозвучали словно из будущего. Потом я работала с психологом. Но самое главное, пожалуй, что мне помогло - это музыка. Я начала петь о том, что мне болит. И вместо того, чтобы держать боль в себе, я начала его выписывать в тексты, распевать. Любовь к музыке меня и спасла“, - поделилась Усанова, которая пока не думает о новых отношениях.