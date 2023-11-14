„Мисс Украина Вселенная“ рассказала, как муж изменил ей с подругой: „Меня выгнали из дома“(1)
Украинская представительница на конкурсе „Мисс Вселенная 2023“, певица и волонтер Ангелина Усанова рассказала о подробностях краха своего брака. Семью Ангелины разрушила ее подруга. Об этом 26-летняя украинка рассказала в интервью KP.UA.
Женщина была шокирована изменой мужа и подруги и даже задумывалась о самоубийстве. Ангелина вспомнила, что ее самооценка на тот момент была разрушена.
Она добавила, что семейный крах произошел во время эпидемии коронавируса. Тогда женщина приехала в столицу Украины, а ее муж пользовался моментом и начал встречаться с подругой. Предатели впоследствии поженились. „Меня выгнали из дома“, - отметила она.
Усанова добавила, что в тот момент спасти ее состояние помогла поддержка людей. Немалых усилий приложил профессиональный психолог и забота мамы. Теперь она советует тем, у кого произошла тяжелая жизненная ситуация, не закрываться в себе, а искать нужных людей. Также занятия музыкой окончательно вытащили женщину из психологической ямы.
„Помню, как мне позвонила мама и сказала: „А думала ли ты, скольким людям можешь помочь? А думала ли ты, как много людей были бы рады с тобой встретиться в этой жизни? „Как-то так она это сказала, что эти слова прозвучали словно из будущего. Потом я работала с психологом. Но самое главное, пожалуй, что мне помогло - это музыка. Я начала петь о том, что мне болит. И вместо того, чтобы держать боль в себе, я начала его выписывать в тексты, распевать. Любовь к музыке меня и спасла“, - поделилась Усанова, которая пока не думает о новых отношениях.