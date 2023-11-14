Копия! „Мама“ Верки Сердючки очаровала новым фото со свадьбы дочери

Так, с поклонниками Белоконь поделилась новым атмосферным фото со свадьбы ее единственной дочери Яны. На странице в Instagram звездная мама разместила кадр, на котором Яна нежно обнимает возлюбленного и положила ему голову на плечо.

Избранник девушки стоит к камере спиной, поэтому разглядеть его поклонникам Инны не удастся. Зато очень хорошо видно лицо Яны. И тут фаны отметили, насколько дочь похожа на Инну Белоконь. Кроме того, фаны поздравили семью артистки и пожелали долгих счастливых лет жизни:

Поздравляю! Счастья молодым!

Красавица, поздравляю! Пусть будут счастливы сегодня и всегда!

Инна, дочь на вас так похожа! Вы просто одно лицо!

Счастливой судьбы молодоженам

Как и раньше, Инна Белоконь никаких подробностей о свадьбе не сообщила – ни где и когда она состоялась, ни кто стал избранником ее дочери.