Во всем виновата Камилла: стала известна причина расставания Кейт и Уильяма

Тогда Уильям и Кейт не скрывали, что приняли решение расстаться и объяснили это „попыткой найти свой собственный путь“ в жизни и получить „немного пространства“, - пишет express.

А вот королевский эксперт и автор книги „Уильям и Кейт: королевская история любви“ Кристофер Андерсон утверждает, что за расставанием пары стояло что-то еще, а точнее кто-то еще.

В 2016 году он рассказал Daily Beast: „Я был в Лондоне, когда произошел разрыв. Я был потрясен, совершенно ошеломлен, все думали, что это лишь вопрос времени, когда Уильям предложит Кейт выйти за него замуж. А потом люди начали говорить мне, что за этим стоит Камилла. Она аристократка, она всегда вращалась в королевских кругах. Она всегда считала себя наследницей Алисы Кеппел, своей прабабушки, любовницы Эдуарда VII. Она очень гордилась этой связью, она хвасталась этим в детстве и во взрослом возрасте, и именно такой она и намеревалась быть, входившая в королевский круг в роли любовницы будущего короля, а затем и короля. Она не смотрела на Кейт как на человека, достойного присоединиться к королевской семье. Кейт — первая женщина из рабочего класса, принятая в королевскую семью. Она происходит от шахтеров, а ее мать была стюардессой. Итак, по всем этим причинам Камилла никогда по-настоящему не чувствовала, что Кейт Миддлтон как личность и семья Миддлтон в целом будут достойны войти в королевскую семью“, - говорит автор.

Писатель говорит, что ему стало известно, что именно во время этого разрыва отношений Уильяма и Кейт именно Камилла прошептала на ухо Чарльзу, что действительно пришло время сделать заставить Уильяма принять то или иное решение.

„С тех пор было публично подтверждено, что Чарльз действительно предлагал Уильяму либо взять на себя обязательства перед Кейт, либо фактически отпустить ее. Возможно, его мотивы для этого были чисты, но мотивы Камиллы… не очень. Она была инициатором этого“, - вспоминает эксперт.