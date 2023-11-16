Организатор концерта Валерия Меладзе подтвердил информацию: „Выступление артиста состоится только в Таллинне“

В интернете, в частности в социальной сети Facebook стало распространяться множество различной информации о концерте Валерия Меладзе: от внезапно появившегося концерта в Йыхви, до очередного переноса концерта. В связи с высоким спросом у читателей по данному концерту журналист RusDelfi запросил информацию непосредственно у организатора мероприятия, чтобы выяснить детали.

Концерт в Таллинне – будет!

„Концерт в данном осеннем концертном туре Артиста состоится только в Таллинне 29 ноября в 19-00 (перенесенный Таллиннский концерт). Все до этого приобретенные билеты на концерт в Таллинне действительны и обменивать их не надо. Дата концерта в городе Йыхви обсуждается и будет озвучена позже. Надеемся провести концерт в весеннем туре Валерия Меладзе уже в 2024 году“, – ответили на запрос организаторы мероприятия.