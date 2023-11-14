Колумбия первой в мире приняла закон о „вредной еде“, который вводит акцизы на покупку чипсов, шоколадок и газировки

При этом повышать налог будут постепенно: сначала взимать 10%, в 2024 до 15%, а затем и до 20%. Законодатели мотивируют закон заботой о здоровье граждан — треть взрослого населения страны страдает повышенным кровяным давлением; четверть смертей приходится на инсульты и сердечную недостаточность. Объясняется это, в том числе, диетой колумбийцев — жирной едой с повышенным уровнем натрия и соли.

Ранее другие страны Латинской Америки — Перу и Эквадор — на лицевой стороне упаковки начали маркировать продукты, которые содержат сахар или насыщенные жиры. Закон о „вредной еде“ уже поддержали эксперты в области здравоохранения. По их словам, инициатива похожа на обложение налогами табачных изделий или напитков с высоким содержанием сахара и может послужить примером для других стран. Критики проекта указывают, что закон усугубит борьбу Колумбии с инфляцией, высокими ценами на продукты и бедностью. В качестве альтернативы они предложили снизить НДС на более здоровые продукты: „В конечном счете, цель промышленного производства продуктов питания — не питание, а зарабатывание денег. Производителей не волнует, будут ли потребители есть пищу, от которой они могут заболеть или умереть“.