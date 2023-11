Таллинн ждет ураганный вечер! Свежая сенсация классического американского рока Dirty Honey даст в Эстонии один концерт

Последний их масштабный тур выпал на 2019-2020 годы – тогда они, кроме прочего, выступали с такими гигантами рока, как The Who, Guns N´Roses, Kiss и другими. В 2021 году вышел их дебютный альбом имени самих себя, удостоившийся одобрения критиков и занявший почетное 30-е место в списке лучших рок- и металл-альбомов по версии журнала Loudwire. В начале ноября этого года свет увидел их новый альбом „Can’t Find The Brakes“, сингл „Won’t Take Me Alive“ с которого менее чем за неделю набрал свыше миллиона прослушиваний на Spotify.