Таллинн ждет ураганный вечер! Свежая сенсация классического американского рока Dirty Honey даст в Эстонии один концерт

В состав Dirty Honey входят вокалист Марк Лабелль, гитарист Джон Нотто, бас-гитарист Джастин Смолиан и барабанщик Джейдон Бин. Их музыка, вдохновленная творчеством Guns N’ Roses и Slash, придется по вкусу всем почитателям классического рока, поскольку с момента создания Dirty Honey совершили невероятный взлет на музыкальный небосклон, и их одинаково любят как публика, так и критики.

Коллектив был основан в 2017 году в Лос-Анджелесе и вошел в историю как первая группа, которая, не имея контракта на запись пластинки, оказалась на первой строчке в чарте Billboard Mainstream Rock Songs со своим синглом „When I’m Gone“. Мини-альбом, получивший название по названию коллектива, вышел в марте 2019 года, обеспечив группе титул свежей сенсации в мире рок-музыки.

Путь Dirty Honey начался со знакомства в Лос-Анджелес гитариста Джона Нотто и вокалиста Марка Лабелля. Это были два целеустремленных музыканта, которых объединила страсть к аутентичному рок-н-роллу. Уникальное звучание группы и ураганные живые концерты привлекли внимание ветерана индустрии Марка Дидия, которым стал их менеджером.

Последний их масштабный тур выпал на 2019-2020 годы – тогда они, кроме прочего, выступали с такими гигантами рока, как The Who, Guns N´Roses, Kiss и другими. В 2021 году вышел их дебютный альбом имени самих себя, удостоившийся одобрения критиков и занявший почетное 30-е место в списке лучших рок- и металл-альбомов по версии журнала Loudwire. В начале ноября этого года свет увидел их новый альбом „Can’t Find The Brakes“, сингл „Won’t Take Me Alive“ с которого менее чем за неделю набрал свыше миллиона прослушиваний на Spotify.