Таллинн ждет ураганный вечер! Свежая сенсация классического американского рока Dirty Honey даст в Эстонии один концерт(1)
26 февраля 2024 года таллиннских рокеров ждет ураганный вечер – на сцене Культурной фабрики Паавли выступит коллектив Dirty Honey, исполняющий классический американский рок. Музыканты представят публике свежие хиты со своего последнего альбома „Can’t Find The Brakes“.
В состав Dirty Honey входят вокалист Марк Лабелль, гитарист Джон Нотто, бас-гитарист Джастин Смолиан и барабанщик Джейдон Бин. Их музыка, вдохновленная творчеством Guns N’ Roses и Slash, придется по вкусу всем почитателям классического рока, поскольку с момента создания Dirty Honey совершили невероятный взлет на музыкальный небосклон, и их одинаково любят как публика, так и критики.
Коллектив был основан в 2017 году в Лос-Анджелесе и вошел в историю как первая группа, которая, не имея контракта на запись пластинки, оказалась на первой строчке в чарте Billboard Mainstream Rock Songs со своим синглом „When I’m Gone“. Мини-альбом, получивший название по названию коллектива, вышел в марте 2019 года, обеспечив группе титул свежей сенсации в мире рок-музыки.
Путь Dirty Honey начался со знакомства в Лос-Анджелес гитариста Джона Нотто и вокалиста Марка Лабелля. Это были два целеустремленных музыканта, которых объединила страсть к аутентичному рок-н-роллу. Уникальное звучание группы и ураганные живые концерты привлекли внимание ветерана индустрии Марка Дидия, которым стал их менеджером.
Последний их масштабный тур выпал на 2019-2020 годы – тогда они, кроме прочего, выступали с такими гигантами рока, как The Who, Guns N´Roses, Kiss и другими. В 2021 году вышел их дебютный альбом имени самих себя, удостоившийся одобрения критиков и занявший почетное 30-е место в списке лучших рок- и металл-альбомов по версии журнала Loudwire. В начале ноября этого года свет увидел их новый альбом „Can’t Find The Brakes“, сингл „Won’t Take Me Alive“ с которого менее чем за неделю набрал свыше миллиона прослушиваний на Spotify.
„Этот квартет – воплощение сурового духа неподдельного рок-н-ролла“, – похвалил критик Марк Дориан их новый альбом пару недель назад. – „Если вы только знакомитесь с саундом этого коллектива, то он наверняка в первую очередь напомнит вам таких легенд виниловой эпохи, как Aerosmith или Led Zeppelin. Мощный вокал Лабелля напоминает Роберта Планта, но с современной окраской. Невероятные блюзовые гитарные риффы являются неотъемлемой частью их звукового уравнения, но Dirty Honey добавляют к ним современный задор“.