Во время спектакля „Ромео и Джульетта“ актеры выпали с балкона

Несчастный случай произошел в одном из венгерских театров. Во время спектакля „Ромео и Джульетта“ внезапно травмировались актеры, которые не удержали равновесие и упали с балкона. Сейчас они находятся в больнице, где медики сделали все возможное, чтобы состояние знаменитостей стабилизировалось.

В спектакле Юлия Сас играла Джульетту, а Лайош Отто Хорват перевоплотился в ее сурового отца.

Однако во время выступления что-то пошло не так и артисты полетели с балконной декорации вниз. Юлия и Лайош грохнулись на платформу, которая была расположена за кулисами. Пострадавшим оперативно оказали первую медицинскую помощь, а впоследствии в больнице прооперировали. Состояние знаменитостей сейчас имеет стабильный характер.

После несчастного случая директор Национального театра Аттила Виднянский захотел уволиться. Однако с решением не спешат, ведь сейчас выясняются все детали этой неприятной ситуации.

Недавно директор театра Аттила Виднянский и министр культуры Венгрии Янош Чак посетили актеров в больнице. Они заверили, что благодаря профессиональным действиям врачей состояние Юлии САС и Отто Лайоша Хорвата урегулировано.

Юлию Сас и Лайош Отто Хорват - чем известны

Актриса Юлия Стас неоднократно появлялась в спектаклях Национального театра. На днях она имела запланированные спектакли - „Иоанн отважный“ и „Войцек“. Также девушка успешно реализует свой творческий потенциал, снимаясь в популярных венгерских фильмах.

Актер Лайош Отто Хорват стал известен еще в 2000-х годах. Он также играет в венгерских фильмах и участвует в различных телешоу.