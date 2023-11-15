Шоубиз
15.11.2023, 08:03

Шендерович заявил о возможности Пугачевой стать президентом России

 (12)
DELFI TV konferencijoje - rusų satyrikas V. Šenderovičius
DELFI TV konferencijoje - rusų satyrikas V. Šenderovičius
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

Писатель Виктор Шендерович заявил о возможности певицы Аллы Пугачевой стать будущим президентом России, назвав ее символом свободы в России, сообщает Telegram-канал „Абзац“.

По его мнению, артистка является олицетворением мира и единения миллионов россиян, как когда-то были Владимир Высоцкий и Михаил Жванецкий. Сообщается, что Шендерович также назвал 74-летнюю исполнительницу российской скрепой, сравнив ее с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

Оставить комментарий Читать комментарии (12)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии