15.11.2023, 08:03
Шендерович заявил о возможности Пугачевой стать президентом России(12)
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič
Писатель Виктор Шендерович заявил о возможности певицы Аллы Пугачевой стать будущим президентом России, назвав ее символом свободы в России, сообщает Telegram-канал „Абзац“.
По его мнению, артистка является олицетворением мира и единения миллионов россиян, как когда-то были Владимир Высоцкий и Михаил Жванецкий. Сообщается, что Шендерович также назвал 74-летнюю исполнительницу российской скрепой, сравнив ее с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.