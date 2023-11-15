Шендерович заявил о возможности Пугачевой стать президентом России

По его мнению, артистка является олицетворением мира и единения миллионов россиян, как когда-то были Владимир Высоцкий и Михаил Жванецкий. Сообщается, что Шендерович также назвал 74-летнюю исполнительницу российской скрепой, сравнив ее с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.