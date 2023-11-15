Учения НАТО или вертикальный химтрейл? Мощный зеленый луч вызвал волну вопросов у жителей Таллинна(2)
В последние несколько дней жители Таллинна наблюдают необычный феномен – мощный зеленый луч, взмывающий в темное столичное небо, который заметен со всех окрестных районов города. Явление настолько взбудоражило ума людей, что пользователи Сети стали активно обсуждать необычный луч и делиться в Facebook его фотографиями, сделанными с разных ракурсов. Что же это такое и с чем связан этот бросающийся в глаза перформанс?
Этот мощный зеленый луч не учения НАТО, как предполагали в Сети, не сигнал в космос, и даже не вертикальные химтрейлы, а символ „Зеленой столицы“, результат усилий открывшейся в Котле культуры крупнейшей в истории Эстонии выставки зеленых технологий NEXPO.
Выставка NEXPO продлится до пятницы. Вход бесплатный, однако требуется регистрация.