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15.11.2023, 13:11

Учения НАТО или вертикальный химтрейл? Мощный зеленый луч вызвал волну вопросов у жителей Таллинна

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Зеленый луч в Таллинне
Зеленый луч в Таллинне
ФОТО: Erakogu

В последние несколько дней жители Таллинна наблюдают необычный феномен – мощный зеленый луч, взмывающий в темное столичное небо, который заметен со всех окрестных районов города. Явление настолько взбудоражило ума людей, что пользователи Сети стали активно обсуждать необычный луч и делиться в Facebook его фотографиями, сделанными с разных ракурсов. Что же это такое и с чем связан этот бросающийся в глаза перформанс?

Этот мощный зеленый луч не учения НАТО, как предполагали в Сети, не сигнал в космос, и даже не вертикальные химтрейлы, а символ „Зеленой столицы“, результат усилий открывшейся в Котле культуры крупнейшей в истории Эстонии выставки зеленых технологий NEXPO.

Выставка NEXPO продлится до пятницы. Вход бесплатный, однако требуется регистрация.

Мощный зеленый луч

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