Умер один из основателей группы „Алиса“
В возрасте 63 лет умер бывший гитарист и один из основателей группы „Алиса“ Андрей Шаталин. Об этом группа сообщила в своем Telegram-канале.
Шаталин начал музыкальную карьеру в 1981 году, когда создал группу „Демокритов колодец“. В ней он играл на гитаре и клавишных инструментах. В 1983-м совместно с Святославом Задерием он основал „Алису“. В группе он играл на гитаре. Задерий называл музыканта „спокойным и очаровательным мужчиной“. В декабре 2003 года после концертного тура в поддержку альбома „Сейчас позднее, чем ты думаешь“ Шаталин ушел из группы по собственному желанию. Он занялся электронной музыкой после того, как покинул „Алису“. В 2007 году вышел его сольный альбом „8 мелодий для электрического пианино“. Несколько композиций с этой пластинки вошли в саундтрек к фильму „Прекрасное завтра“.
В августе 2023 года сообщалось, что Шаталин ушел из дома и не вернулся. Позднее в поисковом отряде „ЛизаАлерт“ сообщили, что он был найден живым, по просьбе родственников обстоятельства случившегося не разглашались.