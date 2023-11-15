Умер один из основателей группы „Алиса“

Шаталин начал музыкальную карьеру в 1981 году, когда создал группу „Демокритов колодец“. В ней он играл на гитаре и клавишных инструментах. В 1983-м совместно с Святославом Задерием он основал „Алису“. В группе он играл на гитаре. Задерий называл музыканта „спокойным и очаровательным мужчиной“. В декабре 2003 года после концертного тура в поддержку альбома „Сейчас позднее, чем ты думаешь“ Шаталин ушел из группы по собственному желанию. Он занялся электронной музыкой после того, как покинул „Алису“. В 2007 году вышел его сольный альбом „8 мелодий для электрического пианино“. Несколько композиций с этой пластинки вошли в саундтрек к фильму „Прекрасное завтра“.