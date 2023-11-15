Звезда „Папиных дочек“ стала жертвой шантажистов

По данным источника, с октября неизвестные вымогали 80 тысяч рублей (около 800 евро) у Денисовой в социальных сетях. Они угрожали, что если актриса не переведёт средства, то они напишут о минировании института и торгового центра от ее имени.

Как отмечает Telegram-канал, Денисова игнорировала сообщения, поэтому мошенники стали звонить ее родителям. С них потребовали миллион рублей, иначе они были намерены подорвать академию ГИТИС. После этого артистка обратилась в полицию. На данный момент ведется поиск шантажистов.

Полина Денисова стала известна по роли дочери Веника Сони Васильевой в сериале „Папины дочки. Новые“. Она также играла в картинах „Два отца и два сына“ и „Все смотрят на тебя“.