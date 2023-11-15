15.11.2023, 14:30
У Юрия Соломина развилась двусторонняя пневмония
ФОТО: Youtube
У госпитализированного народного артиста РФ и художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина развилась двусторонняя пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В публикации отмечается, что заболевание развилось на фоне перенесенного ранее инсульта, а также развивающейся деменции.
„По нашей информации, он продолжает находиться в реанимации. Находится в сознании, но дезориентирован в пространстве и не может говорить из-за грубого нарушения речи“, — говорится в публикации.
Актера, режиссера, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина доставили в медицинское учреждение 6 ноября. Согласно сведениям Telegram-канала Mash, у него случился инсульт — Соломин потерял сознание во дворе своего дома, и врачей вызвали прохожие.