Жена Брюса Уиллиса надеется вылечить его от деменции
До того, как близкие Брюса Уиллиса озвучили миру его диагноз, они еще не до конца осознавали, что им предстоит пережить. Семья признается, что им тяжело наблюдать за угасающим актером, но его супруга уверена, что ему можно помочь, — пишет „СтарХит“.
Возлюбленная артиста, подарившая ему двоих дочерей, откровенно делится всеми подробностями, которые связаны с болезнью. „В течение нескольких недель до февраля 2023 года, когда мы на весь мир заявили о том, что Брюс живет с лобно-височной деменцией, я ломала голову над тем, стоит ли говорить об этой трудной главе в нашей жизненной истории и как это лучше сделать“, — призналась Эмма.
Но рассказ звездной супруги привлек внимание общественности к серьезной болезни. Это воодушевило всю семью Уиллис. „Тем не менее, после того как наша семья поделилась тревожными новостями, я почувствовала, что могу дышать. Я больше не была одна и могла обратиться к вам за поддержкой для Брюса, себя и нашей семьи, в которой так отчаянно нуждалась“, — поделилась женщина.
Шаг за шагом близкие Уиллиса разбирались, как помочь ему в тяжелой борьбе. „Диагноз Брюса оказался разрушительным, но он объяснил вещи, которые когда-то казались нам запутанными, непостижимыми, — поведала супруга артиста. — Как только мы узнали, что Брюс живет с синдромом FTD, мы смогли найти конкретную информацию, которая помогла нам понять болезнь, что в конечном итоге помогло поддерживать Брюса более качественно и эффективно“.
Эмма сожалеет, что люди практически не осведомлены об этом недуге. „FTD — наиболее распространенная форма деменции молодого возраста, которая может проявиться в любом возрастном периоде — от 20 до 80 лет. Но это все еще малоизвестная болезнь — настолько, что постановка точного диагноза часто является долгим процессом“, — добавила она.
Но все не так плохо, родные люди Брюса уверены, что в скором времени появится лекарство от деменции. „Когда вы узнаете об этом диагнозе, вы сразу же поймете, что лекарства нет. Поговорить с доктором Брюсом Миллером из медцентра UCSF — пионером в исследованиях FTD — и послушать, как он рассказывает о том, что он называет „одержимостью исследователей этого сообщества поиском методов лечения“, — значит вдохновиться. Первые усовершенствованные методы лечения деменции прямо сейчас проходят клинические испытания, активно набирая участников. Настало время нашему сообществу принять меры, чтобы покончить с этим заболеванием“, — обратилась к аудитории жена Крепкого орешка.