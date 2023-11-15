Жена Брюса Уиллиса надеется вылечить его от деменции

Возлюбленная артиста, подарившая ему двоих дочерей, откровенно делится всеми подробностями, которые связаны с болезнью. „В течение нескольких недель до февраля 2023 года, когда мы на весь мир заявили о том, что Брюс живет с лобно-височной деменцией, я ломала голову над тем, стоит ли говорить об этой трудной главе в нашей жизненной истории и как это лучше сделать“, — призналась Эмма.

Но рассказ звездной супруги привлек внимание общественности к серьезной болезни. Это воодушевило всю семью Уиллис. „Тем не менее, после того как наша семья поделилась тревожными новостями, я почувствовала, что могу дышать. Я больше не была одна и могла обратиться к вам за поддержкой для Брюса, себя и нашей семьи, в которой так отчаянно нуждалась“, — поделилась женщина.

Шаг за шагом близкие Уиллиса разбирались, как помочь ему в тяжелой борьбе. „Диагноз Брюса оказался разрушительным, но он объяснил вещи, которые когда-то казались нам запутанными, непостижимыми, — поведала супруга артиста. — Как только мы узнали, что Брюс живет с синдромом FTD, мы смогли найти конкретную информацию, которая помогла нам понять болезнь, что в конечном итоге помогло поддерживать Брюса более качественно и эффективно“.

Эмма сожалеет, что люди практически не осведомлены об этом недуге. „FTD — наиболее распространенная форма деменции молодого возраста, которая может проявиться в любом возрастном периоде — от 20 до 80 лет. Но это все еще малоизвестная болезнь — настолько, что постановка точного диагноза часто является долгим процессом“, — добавила она.

Но все не так плохо, родные люди Брюса уверены, что в скором времени появится лекарство от деменции. „Когда вы узнаете об этом диагнозе, вы сразу же поймете, что лекарства нет. Поговорить с доктором Брюсом Миллером из медцентра UCSF — пионером в исследованиях FTD — и послушать, как он рассказывает о том, что он называет „одержимостью исследователей этого сообщества поиском методов лечения“, — значит вдохновиться. Первые усовершенствованные методы лечения деменции прямо сейчас проходят клинические испытания, активно набирая участников. Настало время нашему сообществу принять меры, чтобы покончить с этим заболеванием“, — обратилась к аудитории жена Крепкого орешка.