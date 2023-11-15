Музыку в массы! Таллинн открыл прием ходатайств о поддержке культурных проектов и площадок с живой музыкой на 2024 год

По словам вице-мэра Каареля Оя, за последние два года масштаб поддержки сферы культуры посредством специальных программ значительно возрос, а фокус становится все более точным. „В качестве города музыки ЮНЕСКО мы организовали отдельный тур в области музыки и инициировали меру поддержки площадок, на которых исполняется живая музыка. Также мы хотим поддержать молодежь в их первых шагах на профессиональном поприще. Отдельное внимание уделяется доступности площадок, влиянию на окружающую среду и экологичность. Мы также мотивируем организаторов расширить круг проведения мероприятий за пределы центра города и Каламая“, - добавил Оя.

Таллинн посредством проведения открытых туров подачи ходатайств поддерживает проходящие в столице культурные мероприятия, чтобы культурная афиша города была разнообразной и доступной для широкого круга таллиннцев.

Мера поддержки адресована проходящим в Таллинне публичным культурным мероприятиям (за исключением музыкальных), которые обогащают культурную афишу столицы. Город поддерживает как новые, так и традиционные культурные мероприятия, которые отличает высокий уровень и профессионализм проведения.

Мера поддержки площадок с живой музыкой адресована действующим в Таллинне на регулярной основе концертным площадкам. Цель – придать клубам уверенности и тем самым способствовать организации более разнообразной программы, в которой свое место займут и начинающие коллективы. В более широкой перспективе целью является поспособствовать появлению новых концертных площадок, которые предложат хорошие возможности для развития сферы живой музыки, обогащая музыкальный горизонт и предлагая горожанам качественный досуг.

Туры поддержки музыкальных проектов и коллективов-участников Праздника песни и танца будут открыты в конце этого года, когда будут установлены остальные сроки и условия на 2024 год.

Подробнее о поддержке культурных проектов (на эстонском): здесь.

Подробнее о поддержке площадок с живой музыкой (на эстонском): здесь.