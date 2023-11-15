Уникальное событие Bright & Black: симфонический оркестр Кристьяна Ярви оживит музыку в стиле метал

Bright & Black – это проект, в котором признанные творцы музыки в стиле метал получили новый холст – симфонический оркестр, чтобы создать что-то совершенно новое. Помимо Топпинена и Ярви, в концерте примут участие и другие известные музыканты: Фредрик Окессон (Opeth), Эрик Даниэлссон (Watain), Нико Элгстранд (Entombed AD), Томас Хааке/ Дик Лёвгрен (Meshuggah) и Якоб Хеллнер.

Регион Балтийского моря (Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша, Германия, Дания и Швеция) на протяжении десятилетий славился как своими коллективами, исполняющими метал, так и симфоническими оркестры. Артисты, музыканты, композиторы и дирижеры – выходцы из стран Балтийского моря – зарекомендовали себя на самом высоком международном уровне. Именно в этом сообществе родилась идея Bright & Black – синтез талантов, которые объединяет не только география, но и страсть к искусству и музыке.

„Работа над Bright & Black стала для меня настоящим приключением“, – говорит Эйкка Топпинен. – „Когда много лет назад Якоб попросил меня помочь ему, я и представить себе не мог, какую роль я буду играть в этом проекте. Он постоянно развивался, и в какой-то момент я стал солировать“.

Топпинен добавляет, что писать музыку в стиле метал для оркестра – совершенно новый опыт для него, поскольку используются совсем другие инструменты. „И все же самый большой вызов – это работа с музыкой других композиторов и содействие Якобу в том, чтобы перенести их в мир оркестровой музыки. Весь проект стал одним большим открытием, и тот факт, что у нас готов альбом, вызывает очень приятные чувства. Я думаю, что Якобу с нашей помощью удалось создать нечто уникальное и новое. Музыканты Baltic Sea Philharmonic, которыми руководит фантастический Кристьян Ярви, были жизненно необходимы для того, чтобы получилось то, что получилось. Я так благодарен, что стал частью этого безумного приключения, и уже не могу дождаться выступления на сцене!“.