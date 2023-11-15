Уникальное событие Bright & Black: симфонический оркестр Кристьяна Ярви оживит музыку в стиле метал
Когда встречаются два параллельно существующих мира – музыка в стиле метал и симфонический оркестр – рождается звучание, которое вам вряд ли доводится слышать часто. Это уникальный симбиоз под названием Bright & Black, фронтменами в котором выступают известный участник коллектива Apocalyptica Эйкка Топпинен и наш прославленный дирижер Кристьян Ярви. Уникальный концерт состоится 7 марта 2024 года в концертном доме Alexela.
Bright & Black – это проект, в котором признанные творцы музыки в стиле метал получили новый холст – симфонический оркестр, чтобы создать что-то совершенно новое. Помимо Топпинена и Ярви, в концерте примут участие и другие известные музыканты: Фредрик Окессон (Opeth), Эрик Даниэлссон (Watain), Нико Элгстранд (Entombed AD), Томас Хааке/ Дик Лёвгрен (Meshuggah) и Якоб Хеллнер.
Регион Балтийского моря (Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша, Германия, Дания и Швеция) на протяжении десятилетий славился как своими коллективами, исполняющими метал, так и симфоническими оркестры. Артисты, музыканты, композиторы и дирижеры – выходцы из стран Балтийского моря – зарекомендовали себя на самом высоком международном уровне. Именно в этом сообществе родилась идея Bright & Black – синтез талантов, которые объединяет не только география, но и страсть к искусству и музыке.
„Работа над Bright & Black стала для меня настоящим приключением“, – говорит Эйкка Топпинен. – „Когда много лет назад Якоб попросил меня помочь ему, я и представить себе не мог, какую роль я буду играть в этом проекте. Он постоянно развивался, и в какой-то момент я стал солировать“.
Топпинен добавляет, что писать музыку в стиле метал для оркестра – совершенно новый опыт для него, поскольку используются совсем другие инструменты. „И все же самый большой вызов – это работа с музыкой других композиторов и содействие Якобу в том, чтобы перенести их в мир оркестровой музыки. Весь проект стал одним большим открытием, и тот факт, что у нас готов альбом, вызывает очень приятные чувства. Я думаю, что Якобу с нашей помощью удалось создать нечто уникальное и новое. Музыканты Baltic Sea Philharmonic, которыми руководит фантастический Кристьян Ярви, были жизненно необходимы для того, чтобы получилось то, что получилось. Я так благодарен, что стал частью этого безумного приключения, и уже не могу дождаться выступления на сцене!“.
„Даже в своих самых сумасбродных снах я не мог представить, что мы с Bright & Black достигнем того, чего мы достигли“, – говорит Якоб Хеллер. – „Все началось с мысли: а что будет, если постараться скомбинировать оркестр и мир металла? И это стало самым крутым приключением за всю мою карьеру! Я потратил намного больше времени, чем мы предполагали, и это был невероятный вызов в несколько уровней, но, черт побери, я так горд за то, где мы приземлились!“
„Трудно описать то чувство, которое возникает, когда ты слышишь, как симфонический оркестр исполняет твою музыку“, – добавляет Фредрик Окессон.
Bright & Black ломает границы и ставит перед творческими способностями артистов совершенно новые задачи, предлагая двигаться в неизвестном направлении. Под руководством шведа Кирке Айлио Родвелла о проекте будет снят документальный фильм.
Музыка может быть волшебной. И магия музыки никогда не будет круче, чем в тот момент, когда вы слушаете ее вживую. Кристьян Ярви и Baltic Sea Philharmonic многие годы балуют европейскую публику свежим подходом. Никаких партитур, никаких стульев! Это очень органичный, динамичный и ни на что не похожий опыт. Если добавить к этому уравнению Эйкку Топпинена как солиста Bright & Black, то будьте уверены, что в результате мы получим нечто совершенное отличное от нормы, как для ценителей симфонической музыки, так и для почитателей металла.
Концерт Bright & Black состоится в таллиннском концертном доме Alexela 7 марта 2024 года. Предварительная продажа билетов для членов клуба Live Nation начнется 16 ноября в 11:00 часов. В свободную продажу на веб-сайте и в пунктах продажи Piletilevi билеты поступят в 11:00 часов 17 ноября.