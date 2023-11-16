„Человеческий ресурс не безграничен“: Лобода обратилась к подписчикам из ванны своей латышской квартиры

41-летняя певица сообщила поклонникам, что заболела, и призвала их беречь себя.

„Человеческий ресурс не безграничен… простыла… осень… берегите себя, берите паузы, пейте теплый чай и обнимайте близких… Я только этим и питаюсь“, — написала под публикацией Лобода.