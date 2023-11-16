16.11.2023, 15:07
„Человеческий ресурс не безграничен“: Лобода обратилась к подписчикам из ванны своей латышской квартиры
ФОТО: | Delfi Meedia
Светлана Лобода показала фанатам новые фотографии. На них исполнительница хитов „Superstar“ и „Случайная“ позирует в собственной ванной в домашнем наряде телесного цвета.
41-летняя певица сообщила поклонникам, что заболела, и призвала их беречь себя.
„Человеческий ресурс не безграничен… простыла… осень… берегите себя, берите паузы, пейте теплый чай и обнимайте близких… Я только этим и питаюсь“, — написала под публикацией Лобода.
Поклонники оставили сотни комментариев с пожеланием скорейшего выздоровления.
Ранее в новом клипе звезда заинтриговала поклонников кольцом на безымянном пальце.