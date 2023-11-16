Шоубиз
16.11.2023, 13:03

Поцелуи в губы и шпагат в постели: Анастасия Волочкова соблазнила молодого комика

 
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова
ФОТО: HORST OSSINGER | Scanpix

47-летня балерина впустила к себе в постель двоих мужчин одновременно. Забавное интервью Анастасии Волочковой превратилось в свидание, пишет The Voice.

Бывшая солистка Большого театра стала героиней юмористического шоу. В гости к Анастасии пришли комики Сатир (Илья Шабельников) и Эльдар Джарахов, они расположились у нее в постели. „Мы придумали это шоу только ради того, чтобы оказаться в этой кровати“, — сказал исполнитель хита „Я в моменте“. А его приятель сразу обратил внимание на ноги балерины. „Я бы ел твоими ногами как китайскими палочками“, — заявил он.

Анастасия Волочкова пустила ведущих шоу в свою кровать

Танцовщица растрогалась и сразу же продемонстрировала фирменную растяжку. „Моими ногами можно делать многие вещи. Я не удивляюсь, что многие хотят оказаться в этой постели“, — кокетливо заявила артистка . А Илья предположил, что многие мужчины готовы заплатить миллионы ради ночи с Волочковой.

Бывшая избранница бизнесмена Игоря Вдовина рассказала о своем творчестве, благотворительных концертах и скандальном увольнении из театра. Эльдар решил продемонстрировать Анастасии свои ноги, чтобы узнать, есть ли у него шанс в балете. Эпатажная звезда сделала испуганный вид и прильнула к Сатиру. Тот сразу заключил ее в объятия.

Сатир и Анастасия Волочкова открыто флиртовали

Всё шоу артистка и Илья флиртовали. 32-летний комик засыпал собеседницу комплиментами и даже попросил понюхать ее кожу. Анастасия расплывалась в улыбке и подыгрывала ему. „Я тебя обожаю“, — заявила она, рассмеявшись.

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