Поцелуи в губы и шпагат в постели: Анастасия Волочкова соблазнила молодого комика

Бывшая солистка Большого театра стала героиней юмористического шоу. В гости к Анастасии пришли комики Сатир (Илья Шабельников) и Эльдар Джарахов, они расположились у нее в постели. „Мы придумали это шоу только ради того, чтобы оказаться в этой кровати“, — сказал исполнитель хита „Я в моменте“. А его приятель сразу обратил внимание на ноги балерины. „Я бы ел твоими ногами как китайскими палочками“, — заявил он.

Танцовщица растрогалась и сразу же продемонстрировала фирменную растяжку. „Моими ногами можно делать многие вещи. Я не удивляюсь, что многие хотят оказаться в этой постели“, — кокетливо заявила артистка . А Илья предположил, что многие мужчины готовы заплатить миллионы ради ночи с Волочковой.

Бывшая избранница бизнесмена Игоря Вдовина рассказала о своем творчестве, благотворительных концертах и скандальном увольнении из театра. Эльдар решил продемонстрировать Анастасии свои ноги, чтобы узнать, есть ли у него шанс в балете. Эпатажная звезда сделала испуганный вид и прильнула к Сатиру. Тот сразу заключил ее в объятия.

Всё шоу артистка и Илья флиртовали. 32-летний комик засыпал собеседницу комплиментами и даже попросил понюхать ее кожу. Анастасия расплывалась в улыбке и подыгрывала ему. „Я тебя обожаю“, — заявила она, рассмеявшись.