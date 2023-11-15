Помолился за эстонское образование: в Таллинне выступление Ника Вуйчича вызвало небывалый ажиотаж – зарегистрировалось 3000 человек

Людей пришло много - всех возрастов, от пятилетних детей, до совсем пожилых, была слышна эстонская, русская и английская речь.

„Зарегистрировалось 3 тысячи человек, но пришло, наверное, чуть меньше, судя по всему, - говорят женщины, регистрирующие людей на входе. - Вот когда Билли Грэм (всемирно известный американский религиозный и общественный деятель, был в Таллинне в 1984 году - прим. ред.) приезжал в Эстонию, было 5000...“ „Так это 40 лет назад было!“ - добавляет вторая. На мой вопрос, сколько примерно ожидается получить пожертвований, женщины задумались. „Они не могут ответить, потому что это необычное мероприятие. В последний раз так много людей было, когда Грэм приезжал. Поэтому непонятно, сколько будет собрано. Тут ведь и русскоязычные, и эстонцы пришли. И что удивительно - много англоговорящих. Видимо, туристы заходили и увидели объявление, которое висело у нас“, - рассказывает еще один сотрудник Дмитрий.

Само мероприятие началось со вступительной части, в ходе которой выступил Юри Ратас, процитировавший строчки из стихотворения Хандо Руннеля - „мир устанет быть полным ненависти“.

Речь Вуйчича синхронно переводили на эстонский. Можно было взять и синхронный перевод на русский - наушниками для этого воспользовалось почти 300 человек. В ходе своей речи Вуйчич поблагодарил эстонское государство за гостеприимство, а также организаторов за их работу. „У меня была очень успешная встреча с правительством сегодня, и я надеюсь, что мы сможем также снять видео для каждой школы Эстонии, чтобы подбодрить людей, чтобы никто не сдавался“.

Свое выступление спикер закончил молитвой: „Эстония, благослови тебя Господь. Мы молимся за Украину, за мир, за Израиль“. В ходе молитвы Вуйчич два раза упомянул систему образования Эстонии, попросил благословить учителей и не допустить буллинга между школьниками.

Ник Вуйчич пробыл в Таллинне совсем недолго - с 14 по 16 ноября. До этого он побывал в Литве, а сегодня он уже отправился в Латвию.