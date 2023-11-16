XV Йыхвиский балетный фестиваль представит широкую палитру танцев

Фестиваль откроется в среду в Пярнуском концертном зале ярким и зажигательным танцевальным шоу в исполнении Украинского национального ансамбля народного танца им. Вирского. Потрясающие костюмы, темпераментные и выразительные движения, впечатляющие танцевальные прыжки и молниеносные вращения надолго запомнятся зрителям. В Таллинне украинские артисты выступят в четверг в столичном концертном зале Alexela.

Ансамбль им. Вирского покорил сцены более шестидесяти стран мира. Коллективу рукоплескали жители Мексики, США, Канады, Кубы, Венесуэлы, многих стран Европы, а также Вьетнама, Индии, Китая, Бразилии, Японии и других. Доведенные до совершенства яркие танцевальные номера, наполненные зажигательным темпераментом, оставляют зрителей в неизменном восторге.

В пятницу в концертном зале Йыхви ценители изысканного искусства смогут увидеть легендарный балет „Жизель“ французского композитора Адольфа Адана. Классический шедевр о муках любви и укорах совести представит на сцене Харьковский национальный академический театр оперы и балета им. Лысенко.

В субботу вечером в Йыхви пройдет грандиозный балетный гала-концерт. Артисты представят на одной сцене в один вечер незабываемые лирические картины балетов, зажигательные танцевальные номера, сольные программы и зрелищные массовые сцены. В гала-программу, подготовленную руководителем труппы Антониной Васильевой, вошли фрагменты из популярных спектаклей на музыку Минкуса, Глюка, Хачатуряна, Шопена, Адана, Теодоракиса и других.

В финале XV Йыхвиского балетного фестиваля будет показан детский спектакль „Белоснежка и семь гномов“. Чарующий мир сказки и история красавицы Белоснежки, нашедшей приют в волшебном лесу в домике забавных гномов, учат юных зрителей верить в добро и победу справедливости. Сказочный балет на музыку Богдана Павловского пользуется большой популярностью у украинских детей и остается в репертуаре театра уже почти 40 лет.