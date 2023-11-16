Павел Деревянко может сесть в тюрьму на 10 лет

Некий Сергей Н. заявил, что в 2022-м вложил больше миллиона рублей (10 тыс. евро) в „Бии соул“ — совместную компанию Деревянко и Григория Мулузяна. Надеялся он при этом на большую прибыль, но по факту потерял всё. Поэтому обделённый криптоинвестор Сергей не нашёл выхода, кроме как обратиться в правоохранительные органы с обвинением кинозвезды в мошенничестве.

Ещё одним пострадавшим стал режиссёр Марюс Вайсберг, который снимал Деревянко в фильмах „Гитлер капут!“ и „Ржевский против Наполеона“ (отметим, что в последнем Наполеона сыграл Владимир Зеленский). Вайсберг „попал“ ещё круче, вложив в крипту 100 тыс. долларов под 7% годовых (в итоге, как можно догадаться, не получил ни проценты, ни свой вклад). Но он написал заявление уже на Мулузяна.

А актёр Артём Ткаченко и вовсе отдал суммарно около 250 тыс. долларов. Результат тот же.

При этом Деревянко и Мулузян параллельно судятся между собой и тоже обвиняют друг друга в мошенничестве. Компания, офис которой некогда находился в „Москве-сити“, продолжает терпеть убытки. Заявление на банкротство уже подано.

„Павел Деревянко никого не обманывал, его обманули Николенко и Мулузян, — отвечает на обвинения адвокат актёра. — По факту противоправных действий в отношении Деревянко П.Ю. им было подано заявление в правоохранительные органы. В настоящее время возбуждено уголовное дело, в рамках которого Павел признан потерпевшим“.