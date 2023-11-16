Шоубиз
16.11.2023, 17:00

„Мразин!“: Лолита пообещала проблемы продюсеру „Ласкового мая“

 
Лолита
Лолита
ФОТО: Youtube

Певица Лолита Милявская устала от проклятий продюсера Андрея Разина и пообещала ему самому проблемы при въезде в Россию. Об этом она сообщила в интервью на канале „Алла Шишкина/Без воды“

Исполнительница назвала медиаменеджера Мразиным, а также заявила, что он является мошенником, который не имеет отношения к современному российскому шоу-бизнесу и находится где-то в прошлом. Певица добавила, что никогда не простит продюсера, который, по ее мнению, жил за счет экс-солиста группы „Ласковый май“ Юрия Шатунова.

„Дешёвка, альфонсище! Он жил за счет Шатунова. Гарантирую при въезде в страну большие проблемы. Мы здесь договорились всем сообществом артистов. Этого мы ему не простим, чтоб он это понимал, падаль. Пусть только попробует въехать в страну“, — подчеркнула Милявская.

Сам Разин заявлял, что Лолита вела распутный образ жизни и „отдавалась за бутылку пива“.

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