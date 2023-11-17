Там просто космос: актеры русского драмтеатра признались, что делают перед выходом на сцену

Спектакль „Безымянная звезда“ поставлен по пьесе румынского писателя Михаила Себастьяна. Пьеса была написала в 40-х годах прошлого века, но действие спектакля разворачивается вне времени.

„Оталкивающей точкой, конечно, были те годы, но в спектакле будут использованы и современные понятия. Я считаю, что это история вне времени, вне пространства. Во-первых, история про любовь, и мы пытались очень открыто и жизненно к этому подойди, но это не совсем бытовая вещь — спектакль больше похож на притчу“, — рассказал o премьере режиссер спектакля Дмитрий Косяков.

Актеры поделись, что чувствуют, когда впервые показывают материал зрителю, а также почему выбор пал именно на эту пьесу румынского писателя. Также Марика и Михаил рассказали, есть ли актёрские традиции перед премьерой. „Каких-то особенных не припомню. Может быть, они есть, но мы относимся к этому как к чему-то обыденному и понятному“, — рассказывает актриса Марика Отса. Михаил же добавляет: „Но лучше не наедаться передо спектаклем. „Чтобы не отвлекали физиологические вещи“, — добавляет Марика.

В „Безымянной звезде“ очень необычный музыкальный ряд: зрители услышат звуки различных планет и других космических объектов, записанные НАСА.

Ближайший спектакль состоится 26 ноября в 19:00. Больше информации на сайте театра.