Там просто космос: актеры русского драмтеатра признались, что делают перед выходом на сцену(1)
Премьера спектакля „Безымянная звезда“ состоялась в Русском театре. Это лирическая мелодрама, в которой рассказывается история столкновения двух миров — провинциального учителя и звезды из большого города. Актеры спектакля Марика Отса и Михаил Маневич поделились с RusDelfi своими впечатлениями о прошедшей премьере, а также рассказали, почему актуальность данного произведения не теряется и в наше время.
Спектакль „Безымянная звезда“ поставлен по пьесе румынского писателя Михаила Себастьяна. Пьеса была написала в 40-х годах прошлого века, но действие спектакля разворачивается вне времени.
„Оталкивающей точкой, конечно, были те годы, но в спектакле будут использованы и современные понятия. Я считаю, что это история вне времени, вне пространства. Во-первых, история про любовь, и мы пытались очень открыто и жизненно к этому подойди, но это не совсем бытовая вещь — спектакль больше похож на притчу“, — рассказал o премьере режиссер спектакля Дмитрий Косяков.
Актеры поделись, что чувствуют, когда впервые показывают материал зрителю, а также почему выбор пал именно на эту пьесу румынского писателя. Также Марика и Михаил рассказали, есть ли актёрские традиции перед премьерой. „Каких-то особенных не припомню. Может быть, они есть, но мы относимся к этому как к чему-то обыденному и понятному“, — рассказывает актриса Марика Отса. Михаил же добавляет: „Но лучше не наедаться передо спектаклем. „Чтобы не отвлекали физиологические вещи“, — добавляет Марика.
В „Безымянной звезде“ очень необычный музыкальный ряд: зрители услышат звуки различных планет и других космических объектов, записанные НАСА.
Ближайший спектакль состоится 26 ноября в 19:00. Больше информации на сайте театра.