„Страна еще услышит обо мне“: Эдгар Гергель ушел с должности руководителя Limon и покинул Postimees Grupp

Полтора года назад Эдгар Гергель окрыленный и воодушевленный снова вернулся возглавлять Limon. Тогда в интервью он говорил, что возвращается „на работу мечты“, рассказывал, что счастлив находиться на своем месте, что в редакцию приходит с большим удовольствием.

Эдгар, с понедельника ты более не являешься сотрудником Postimees. Что изменилось за такой короткий срок, и подтолкнуло тебя сменить работу?

– Столь короткого срока хватило для того, чтобы понять, что я не могу реализоваться в полной мере и надо идти дальше. Пока есть порох в пороховницах, пока горят глаза и жажда новых вызовов не оставляет меня равнодушным, надо идти вперед и покорять, как минимум, самого себя. Ставить перед собой новые цели и задачи, узнавать себя лучше, видеть новые горизонты и идти к ним. Я верю в себя и в лучшее!

В интервью Эдгар рассказывал о своих планах на портал и вспоминал первую встречу с главным редактором. Тогда он говорил: „После встречи с Сергеем я ни секунды не сомневался в своем решении вернуться. Мы сможем вместе построить редакцию мечты, в которой работают сильные журналисты и мотивированные репортеры.“

За последние месяцы, включая тебя, из команды Limon.ee ушло 4 журналиста. Почему так произошло?