„Страна еще услышит обо мне“: Эдгар Гергель ушел с должности руководителя Limon и покинул Postimees Grupp(8)
Главный редактор портала Limon.ee Эдгар Гергель покинул концерн Postimees Grupp. В общей сложности журналист отработал на развлекательном портале около одиннадцати лет. Первый раз - беспрерывно почти девять лет, и затем, после недолгого перерыва, еще полтора года. Bublik узнал, почем журналист принял такое решение и какие у него планы на будущее.
Полтора года назад Эдгар Гергель окрыленный и воодушевленный снова вернулся возглавлять Limon. Тогда в интервью он говорил, что возвращается „на работу мечты“, рассказывал, что счастлив находиться на своем месте, что в редакцию приходит с большим удовольствием.
Эдгар, с понедельника ты более не являешься сотрудником Postimees. Что изменилось за такой короткий срок, и подтолкнуло тебя сменить работу?
– Столь короткого срока хватило для того, чтобы понять, что я не могу реализоваться в полной мере и надо идти дальше. Пока есть порох в пороховницах, пока горят глаза и жажда новых вызовов не оставляет меня равнодушным, надо идти вперед и покорять, как минимум, самого себя. Ставить перед собой новые цели и задачи, узнавать себя лучше, видеть новые горизонты и идти к ним. Я верю в себя и в лучшее!
В интервью Эдгар рассказывал о своих планах на портал и вспоминал первую встречу с главным редактором. Тогда он говорил: „После встречи с Сергеем я ни секунды не сомневался в своем решении вернуться. Мы сможем вместе построить редакцию мечты, в которой работают сильные журналисты и мотивированные репортеры.“
За последние месяцы, включая тебя, из команды Limon.ee ушло 4 журналиста. Почему так произошло?
– „Почему так произошло?“ - хороший вопрос. Вероятно, ты и сама сможешь на него ответить. Я действительно так чувствовал и был на пике своего желания вернуться. Мне хотелось не просто вернуться на работу мечты, а поменять местами полюса и континенты. Но, увы, я переоценил свои возможности, которые часто не совпадают с желаниями, и, мне не стыдно это признать. Я столкнулся с таким уровнем самодисциплины, к которому не был готов даже после 9 лет работы в редакции. Вероятно, ушедшие другие сотрудники тоже не были готовы к такому уровню ответственности 24/7, не только перед руководством, но и перед читателями, это большой стресс и невероятный труд. Я тоже вскоре почувствовал, что не могу покорить эту высоту и держать планку. Поэтому, честнее будет достойно уйти в новое путешествие, уступив место талантливым и амбициозным профессионалам, которым я от всей души желаю успехов! Я сделал всё, о чем мечтал. Все мои планы на год выполнены. Уверен, лучшая команда достойно продолжит, а мне пришло время двигаться дальше. Всё будет хорошо!
Твоя новая работа связана с журналистикой?
– Моя новая работа находится совершенно по ту сторону журналистики. Теперь в мои рабочие обязанности будет входить дать журналистике и журналистам поводов, чтобы писать, снимать и делать репортажи. То, что мне знакомо уже давно. Это сфера развлечений и праздников, в которой я тружусь уже более 13 лет, и теперь пришло время выйти на новый уровень!
Почему ты решил уйти из журналистики?
– Ни в коем случае, мне кажется, что бывших журналистов не бывает. Если я куда-то и ухожу, то только в новое светлое будущее. Та работа, которую я делал, останется работой мечты, а для того, чтобы оставаться журналистом, достаточно снимать видео для соцсетей, первым узнавать и сообщать о важных или шокирующих событиях, и оставаться самим собой в любой ситуации! Уверен, страна еще услышит обо мне. И ни раз.
Куда ты ушел? Раскроешь новое место работы?
– Я люблю громкие бренды. Не может руководитель Limon.ee уйти в никому неизвестный в стартап, нет, это точно не про меня. Сколько лет я отработал на Limon.ee? Почти 11? А сколько мне? Чуть больше 30. Время не просто двигаться, а бежать вперед, потому что молодость заканчивается, а столько еще фирм и не слышали обо мне! Но я иду в ту, о которой слышала вся страна. Уже со следующей недели присоединюсь к команде современного и перспективного торгового центра в Таллинне - T1! И вот уже там мы встретимся со всеми на концертах, выставках, шоу-программах и других культурно-развлекательных мероприятиях, организацией которых я и займусь. Приходите!