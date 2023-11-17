Бесплатный глинтвейн, пипаркоки и детская анимация: в Ласнамяэ скоро начнется череда праздничных концертов

„В соответствии с церковным календарем четвертый адвент в этом году совпадает с сочельником. Таким образом, вместо обычных четырех воскресений в этом году мы будем отмечать наступление адвента три воскресенья. Для того чтобы донести дух Рождества до большинства жителей Ласнамяэ, каждое воскресенье адвента в двух разных местах района будут проходить душевные концерты. Приглашаю всех присоединиться к нам и отпраздновать наступающее время мира и Рождества“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.