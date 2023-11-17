Бесплатный глинтвейн, пипаркоки и детская анимация: в Ласнамяэ скоро начнется череда праздничных концертов
В честь наступающего времени ожидания Рождества управа района Ласнамяэ приглашает принять участие в атмосферных адвент-концертах.
„В соответствии с церковным календарем четвертый адвент в этом году совпадает с сочельником. Таким образом, вместо обычных четырех воскресений в этом году мы будем отмечать наступление адвента три воскресенья. Для того чтобы донести дух Рождества до большинства жителей Ласнамяэ, каждое воскресенье адвента в двух разных местах района будут проходить душевные концерты. Приглашаю всех присоединиться к нам и отпраздновать наступающее время мира и Рождества“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Начиная с 3 декабря каждое воскресенье в разных частях района Ласнамяэ пройдут адвент-концерты. Теплую атмосферу создадут горячий безалкогольный глинтвейн и превосходное имбирное печенье, которые будут предложены всем посетителям бесплатно. На каждом концерте самых маленьких гостей праздника будет ждать программа аниматора-Гномика.
Программа адвент-концертов:
• 03.12 в 13.00 возле магазина Maxima Linnamäe (Линнамяэ теэ, 81а) выступит вокально-эстрадная студия „Кнопочки“;
• 03.12 в 16.00 на перекрестке улиц Маяка и Ласнамяэ выступит вокально-эстрадная студия „Кнопочки“;
• 10.12 в 13.00 на променаде Паэ выступит духовой квартет Brassical;
• 10.12 в 16.00 на семейной площадке Катлери/Паасику выступит духовой квартет Brassical;
• 17.12 в 13.00 в лесопарке Сели выступит вокально-эстрадная студия DeLight Studio;
• 17.12 в 16.00 00 в парке Тондираба рядом с кафе выступит вокально-эстрадная студия DeLight Studio.
Мероприятие проводит управа района Ласнамяэ в сотрудничестве с ласнамяэским приходом Святого Маркуса Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии. Вход свободный. Продолжительность мероприятий составит около 1 часа. Поскольку концерты будут проходить на открытом воздухе, организаторы призывают одеваться по погоде.