Первые месячные, изнасилование, брак, материнство: кинокритик Долин высоко оценил эстонский фильм, номинированный на „Оскар“

„Сестринство бани по-черному“ – современное и интимное документальное кино о женщинах, которые встречаются в защищающей темноте, делятся своими сокровенными секретами и смывают накопившиеся в теле стыд и боль. Фильм знакомит с традициями и обрядами южноэстонской бани по-черному, включенной ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Антон Долин уверен, что картина стала чем-то много большим, чем этнографическое исследование.

Все действие разворачивается в пределах одной бани и ее окрестностей - операторский кадр выстроен настолько качественно, что складывается впечатление полного погружения в происходящее на экране. „Оператор Антс Таммик с поразительной чуткостью и тщательностью выстраивает композицию кадра. На съемках из-за высокой температуры и влажности неоднократно портилось оборудование, но процесс продолжался, пока не набралось необходимое количество материала“, - рассказывает Долин.

„„Сестринство бани по-черному“ снято и смонтировано деликатно, уклончиво. Баня — место, где рождаются, купают новорожденных, где провожают на тот свет; здесь же коптят мясо и сыр — это настоящий лабиринт функций. А для безымянных героинь фильма Хинтс — еще и что-то наподобие исповедальни (хотя аналогия неточная, ведь это пространство отрицает концепцию вины и отпущения греха). Весь фильм они говорят, говорят, говорят. И вербатим будто перевоплощается в чистую поэзию“, -описывает кинокритик.

„Этот прекрасный фильм в равной степени маленький и всеобъемлющий, локальный и наднациональный — трудно поспорить с решением Эстонии выдвинуть его на соискание „Оскара““,- подытожил критик Долин.