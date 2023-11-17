Популярную суперзвезду преследует сумасшедший мужчина и угрожает убить ее брата

Американская певица Билли Айлиш пожаловалась на сумасшедший фаната, который преследует ее и даже угрожает расправой ее родным.

Исполнительница очень волнуется за свою безопасность и своих близких. Дело в том, что ее начал преследовать сумасшедший поклонник. С сентября певица начала получать от 53-летнего мужчины достаточно тревожные сообщения в соцсетях. Сначала он просто признавался ей в безумной любви, а затем начал угрожать совершить насильственные действия против нее и ее родных, а брата Билли вообще пригрозил убить.

Как пишет TMZ, исполнительница требует через суд запретить мужчине приближаться к ней и ее родным по меньшей мере на 100 метров. Кроме того, она просит ограничить ему возможность доступа к соцсетям и запретить фанату отправлять ей сообщения.

Отмечается, что ранее мужчина выслеживал Билли возле ее дома и жилья родных певицы. Артистка волнуется, если преследователя не остановить, он воплотит свои угрозы в реальную жизнь.