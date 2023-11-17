„Невозможно осчастливить всех“: Брежнева высказалась о разводе с Меладзе

— Невозможно осчастливить всех, оставаясь верным себе. Но все же лучше рискнуть и оказаться непонятым, чем быть любимым, но притворяться тем, кем ты не являешься на самом деле, — написала она в своем микроблоге.

Несмотря на то, что певица не указала прямо, что имеет в виду брак с Меладзе, подписчики посчитали, что так Брежнева видела их совместную с продюсером жизнь.

14 октября Брежнева впервые высказалась на тему ее развода с Константином Меладзе. По ее словам, в Сети активно распространяется большое количество домыслов на тему их брака.

Долгое время интернет был наполнен слухами о расставании певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе.

Недавно исполнительница подтвердила тяжелые перемены в личной жизни. Тем не менее артистка не назвала причину, по которой пара приняла решение подать на развод.

Исполнительница поделилась, что из-за перемен в личной жизни она была вынуждена лечиться от депрессии. По словам Брежневой, она научилась „просто быть в моменте“ и не строить никаких долгосрочных планов. Такое отношение к происходящему позволило певице восстановиться.