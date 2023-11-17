Грусть королевы и призрак Дианы. На Netflix вышла первая часть финального сезона „Короны“

новом сезоне „Короны“ даже цвета приглушены по сравнению со всеми предыдущими. Он грустный, буквально каждая его серия. Королева и принц Филипп ощущают свою старость. Филипп рассказывает Елизавете, что когда-то давно у него была „дружба“ с другой женщиной.

Брак принца Чарльза и принцессы Дианы окончательно разрушен, он ненавидит ее, а она к нему равнодушна. Старший сын, принц Уильям, ее главная опора в последние годы вырос и уехал из дома в Итонский колледж. У Дианы начинается роман с Доди Аль-Файедом.

Что безупречно в этом сезоне — как и во всех предыдущих — актерская игра. Имельда Стонтон (в России больше всего она известна по роли Долорес Амбридж в цикле о Гарри Поттере) играет королеву. Сыгравшему принца Филиппа Джонатану Прайсу дарован в Великобритании титул сэра за выдающуюся актерскую игру. В роли принцессы Дианы — австралийская актриса Элизабет Дебики (в частности, снималась в двух частях супергеройских „Стражи Галактики“). В роли принца Чарльза — Доминик Уэст, один из главных героев культового сериала 1990-х „Прослушка“.

Главная же слабость — это, к сожалению, сюжет. В предыдущих эпизодах „Корона“ более чем умело притворялась, что все события и диалоги здесь максимально реалистичны. Доходило до того, что зрители в соцсетях проклинали королевскую семью за бездушие.

Здесь же вся реалистичность была убита появлением более чем странного призрака принцессы Дианы после ее гибели. То этот призрак берет за руку королеву Елизавету, поучает ее, а та с почтением слушает. То он отпускает часть грехов принцу Чарльзу — и тот не может сдержать слез.

Не то что оправдание, даже понимание, зачем все это нужно, просто отсутствует. И именно за это новый эпизод сейчас буквально уничтожают британские кинокритики. Но, справедливости ради, за вычетом этих странных сцен, это все еще та самая „Корона“, ждать которую зрители начинали за несколько месяцев до выхода.

Последние шесть серий финального эпизода выйдут на телеэкраны 14 декабря. Остается надеяться, что призрак принцессы Дианы там упокоится, и сериал войдет в историю тем, чем и должен был — главным пока высказыванием XXI века о том, что такое Великобритания и как устроена здесь жизнь.