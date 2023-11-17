Видеооператор тревел-шоу Зевакина и Валтинга: не очень хотелось их видеть сразу после поездки

В августе команда шоу отправилась в длительное путешествие по Америке, преодолев за две недели более 6000 километров. „Это была тяжелая поездка. Все время сидишь в машине, часами думаешь о том, когда же мы приедем в следующий пункт назначения. Эти большие расстояния были для меня невероятно трудными, но во время поездки я хорошо осознавал и говорил себе: „Живи настоящим моментом, ты сейчас едешь по Америке“, - вспоминает Шурик о путешествии с Восточного на Западное побережье.

По словам оператора, съемка туристического шоу была для него воплощением мечты, сравнимой с участием в большом голливудском фильме. „Каждое новое место - это то, что я никогда не видел раньше, и то, что моя камера никогда ранее не снимала. Я фиксировал все, что попадалось мне на глаза. Временами мне казалось, что через камеру я смотрю какой-то фильм, ведь именно там снимается все то кино, которое мы видим на экране“. Больше всего Шурику хотелось побывать в Нью-Йорке, потому что именно там снимались все сцены из его любимых фильмов и сериалов.