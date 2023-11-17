Видеооператор тревел-шоу Зевакина и Валтинга: не очень хотелось их видеть сразу после поездки
Шурик Зубра - молодой мультиталантливый режиссер, благодаря которому зрители увидели захватывающие видеоролики Робина Валтинга и Андрея Зевакина на YouTube, а осенью прошлого года - хитовое реалити-шоу „Вилла“. Теперь его работу как видеографа можно увидеть в полной диких приключений передаче „Зевакин и Валтинг VS Америка“. Шурик рассказывает о том, как создавалось шоу о путешествиях, какие неожиданные ситуации возникали на их пути, как проходили длительные съемки, когда они жили вместе с командой и путешествовали по Америке.
В августе команда шоу отправилась в длительное путешествие по Америке, преодолев за две недели более 6000 километров. „Это была тяжелая поездка. Все время сидишь в машине, часами думаешь о том, когда же мы приедем в следующий пункт назначения. Эти большие расстояния были для меня невероятно трудными, но во время поездки я хорошо осознавал и говорил себе: „Живи настоящим моментом, ты сейчас едешь по Америке“, - вспоминает Шурик о путешествии с Восточного на Западное побережье.