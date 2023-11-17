Страшилка, которая веселит детей. На эстонские экраны выходит отвязный австралийский мультфильм

В русском переводе название чуть-чуть приоткрывает завесу сюжетной тайны - „Страшилка и тайна Города Света“. Главная героиня мультика - действительно не красотка а-ля Барби. У нее повязка на глазу, одна рука похожа на щупальце, а другую украшает крюк, как у знаменитого капитана Хука. Но девчонка она довольно милая, водит дружбу с весьма занятными существами (один усатый осьминог чего стоит!) и постоянно что-то изобретает (нет-нет, не только повязку и крюк). Но как водится, где-то поблизости появляется злодей, который похищает ее отца. И вот главная героиня отправляется в загадочный Город Света, чтобы спасти своего самого близкого человека. Ну и весь мир заодно.

Режиссер мульта - Рикард Куссо - в своей родной Австралии весьма известный человек. Но он пытается продвигать Зеленый континент во всем мире. Его предыдущая работа со смешным названием „Комбат Вомбат“ (как тебе такое, группа „Любэ“?) стала милой пародией на супергеройские фильмы. Потому что невозможно всерьез воспринимать вомбата - это такие забавные австралийские зверьки - в суперменском костюме.

Историю про Страшилку написал соотечественник Рикарда - Крэйг Бехенна. В свое время он разочаровался в актерской карьере, хотя и сыграл в двух десятках фильмов и сериалов, и стал писать сценарии. На этой стезе Крэйгу повезло больше. Его сценарий для фильма „Одноглазая девушка“ (да-да, у Страшилки тоже повязка!) выиграл приз жюри на кинофестивале в американском Остине. После чего дела австралийца пошли в гору, его начали привлекать к большим американским мультпроектам, над которыми трудится большое количество сценаристов. Некоторые работы, в создании которых участвовал Бехенна, даже завоевывали „Оскар“. Соавтор Бехенны - Натан Юревичюс - пока молод и не столь знаменит, зато имеет балтийские корни. Его предки перебрались в Австралию из Литвы.