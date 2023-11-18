ФОТО | Как выглядит американский дом Макаревича в Израиле

После российского вторжения в Украину Андрей Макаревич вместе с семьей переехал в Израиль, где смог открыто высказывать свою точку зрения относительно происходящих в мире событий. Он быстро избавился от недвижимости в России и с концами перебрался на восточные берега. Доля от столичной квартиры на Ленинском проспекте отошла его сыну Ивану, а особняк рокер переписал на сестру.

Свои хоромы на родине музыкант променял на не менее роскошный особняк в Израиле, в который пригласил актера и телеведущего Михаила Шаца и комика Гарика Оганисяна в рамках первого выпуска их авторской программы на YouTube „Ради чего?“.

По словам Андрея Вадимовича, его дом находится в тихом месте недалеко от Хайфы, на горном массиве на северо-западе города Кармель. Оказывается, на этой территории собралось много творческих людей.

„Сосед мой архитектор, дальше живет какой-то странный художник, собиратель разного барахла, чуть дальше живет женщина, у которой несколько лошадей, она всю жизнь посвятила им“, — рассказал артист и сразу подчеркнул, что Алла Пугачева в его соседках не числится.

Михаил Шац отметил, что коттедж очень напоминает классический американский дом, а Макаревич не стал утаивать и раскрыл все карты: „Дом, действительно, был построен американцем, то есть евреем, который долгое время жил в США, но спустя время понял, что на родине ему все-таки лучше. Он вернулся, построил себе этот дом, который не похож ни на один другой“.

На придомовой территории нашлось место для тандыра, который, по его словам, „совершенно чумовая вещь, только дымит сильно“. А вот попав внутрь, Михаил Шац сразу отметил, что по оформлению дом он очень напоминает тот, что был у артиста в Подмосковье.