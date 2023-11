Умерла обладательница Букеровской премии Антония Сьюзен Байетт

В 1964 году Байетт опубликовала свой первый роман — „Тень солнца“ (The Shadow of the Sun). За вышедший в 1990 году роман „Обладать“ Байетт получила Букеровскую премию. Журнал Time включил это произведение в список 100 лучших романов, написанных на английском языке с 1923 по 2005 год. Роман переведен более чем на 30 языков. В 2002 году вышла экранизация романа, режиссером фильма выступил Нил Лабут, в картине сыграли Гвинет Пэлтроу и Аарон Экхарт.