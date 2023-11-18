Умерла обладательница Букеровской премии Антония Сьюзен Байетт

„Мы оплакиваем ее утрату, но нам приятно осознавать, что ее проникновенные произведения будут ослеплять, сиять и преломляться в умах читателей будущих поколений“, — сказала глава издательства Клара Фармер.

Антония Сьюзен Байетт родилась в Шеффилде в 1936 году в семье адвоката и филолога. Она получила образование в Ньюнэм-колледже Кембриджского университета, колледже Брин-Мар в Пенсильвании и Соммервиль-колледже в Оксфорде.

В 1964 году Байетт опубликовала свой первый роман — „Тень солнца“ (The Shadow of the Sun). За вышедший в 1990 году роман „Обладать“ Байетт получила Букеровскую премию. Журнал Time включил это произведение в список 100 лучших романов, написанных на английском языке с 1923 по 2005 год. Роман переведен более чем на 30 языков. В 2002 году вышла экранизация романа, режиссером фильма выступил Нил Лабут, в картине сыграли Гвинет Пэлтроу и Аарон Экхарт.

Еще один роман Байетт „Детская книга“ (The Childrenʼs Book) вошел в шорт-лист Букеровской премии в 2009 году. Всего Байетт автор более двух десятков книг.