Постаревший Маколей Калкин дождался звезды на Аллее славы Голливуда

Артист получит 2675-ю по счету звезду, церемония награждения назначена на 1 декабря. Поддержать его придут актрисы Кэтрин О’Хара, которая сыграла мать персонажа Калкина, и Наташа Лионн.

Продюсер Аллеи славы Ана Мартинез отметила, что артиста можно назвать неотъемлемой частью поп-культуры на протяжении нескольких десятилетий. „У него обширная творческая биография, но его фильм „Один дома“ — один из самых любимых праздничных фильмов, известных во всем мире“, — сказала Мартинез.

Сейчас Калкину 43 года. После 14-летия он надолго пропал с экранов и пустился во все тяжкие О главных ролях с тех пор он только вспоминает, периодически появляясь в эпизодах — причём иногда в камео.

В 2012 году дошло даже до попытки суицида — после расставания с Милой Кунис. Впрочем, в 2017 Калкин наконец взялся за ум, обзавёлся семьёй. Сейчас он и Бренда Сонг — счастливые родители двух сыновей.