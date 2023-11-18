Новое безумие: группу „Би-2“ в России призвали признать спонсорами терроризма

„...обнаружен факт финансирования террористической деятельности и признаков государственной измены со стороны группы „Би-2“, которая ранее имела большую популярность на территории Российской Федерации и к сожалению, продолжающая зарабатывать на территории нашей страны“, — сказано в доносе.

Как указали в организации, 16 ноября вокалист „Би-2“ Егор Бортник, известный под псевдонимом Лева, сообщил в Instagram, что группа оказывает финансовую помощь украинским войскам для закупки оружия и техники.

В мае Минюст РФ внес Бортника в перечень „иностранных агентов“. В ведомстве отметили, что музыкант выступал против „специальной военной операции“, а также негативно высказывался в отношении РФ, ее граждан и органов государственной власти.