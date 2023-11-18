ФОТО | Алика Милова пришла на концерт Nublu с предполагаемым бойфрендом(7)
В пятницу вечером в Olympic Park Casino в Таллиннп прошел концерт рэпера nublu. Певица Алика Милова посетила его вместе с молодым человеком, с которым ее уже видели неоднократно.
Молодые люди вместе пришли на концерт. Потом они уже разделились и отдыхали по-отдельности - по всей видимости, из-за того, что пара не хочет привлекать внимания.
Алику неоднократно замечали с этим молодым человеком. В этом году он также ездил с ней в Ливерпуль, где Алика выступала на „Евровидении“. Тогда еще появились кадры того, как она с ним целуется после своего выступления.
Молодого человека зовут Хендрик и в его соцсетях есть фотографии вместе с Аликой. Сама певица не хочет особо распространяться об отношениях, но в интервью Kroonika подтвердила, что у нее есть близкий человек.
„Счастье любит тишину“, - сказала она. Алика также рассказала, что благодаря бойфренду лучше выучила эстонский язык.