Агата Муцениеце возвращается в Латвию(13)
Из-за плотного рабочего графика Агата Муцениеце редко гостит у родственников в Латвии. Однако время на поездку все-таки нашлось: причиной внезапного отъезда из России стало то, что ее сыну Тимофею нужно делать паспорт, пишет Voice.
„Я планирую поехать в конце ноября. Поеду на машине, потому что по-другому сейчас туда не добраться. Это ужасно. Раньше ты сел на самолет и за полтора часа долетел. А сейчас нужно на машине ехать десять часов. И непонятно, что будет на границе. Я, получается, выйду на границе из машины, перейду границу пешком, там сяду на другую машину и доеду до дома. Мне просто надо делать Тимофею паспорт“, — рассказала Voice Муценице.
Хотя актриса в России живет много лет, российского гражданства у нее до сих пор нет. Это помешало Агате получить главную роль в ленте Клима Шипенко „Вызов“ вместо Юлии Пересильд. Напомним, часть фильма снималась в космосе, на МКС. „Я бы с удовольствием приняла в ней участие, это лучшее, что могло бы случиться в моей жизни. Но, к моему огромному сожалению, не смогу: на борт берут только граждан РФ“, — заявила в одном из своих интервью Муцениеце.