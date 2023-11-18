Русский драм уже не будет прежним: пространство театра превратится в мир захватывающих аудиовизуальных инсталляции

В день открытия (23 ноября в 12.00) будет представлена программа фестиваля и сыгран отрывок из новой постановки „Евангелие от GPT“. Спектакль о человечности и выборе, созданный с использованием инновационной технологии дополненной реальности (AR), будет представлен в полном объёме в мае.

„Цель фестиваля - познакомить зрителей с электронной и электроакустической музыкой и ее сочетаниями с визуальным искусством“, - говорит автор идеи фестиваля и его организатор Александр Жеделёв. „Это прекрасная возможность для студентов и преподавателей выйти за пределы своего кампуса и попробовать свои силы в театральном пространстве“.

На различных мастер-классах можно попробовать себя в роли диджея или создать аудиовизуальный звуковой ландшафт, используя предметы быта и интерактивные технологии. Помимо мастер-классов, будет работать галерея звуковых объектов и инсталляций. Поскольку фестиваль проводится в сотрудничестве с высшими учебными заведениями, многие инсталляции созданы студентами и преподавателями TLÜ, EKA и BFM. Таллиннская школа музыки и балета примет участие в фестивале с интересной программой. Из-за рубежа в Русский театр привезёт свою инсталляцию финский саунд-художник Яакко Аутио. Дарья Токранова, аспирантка Института цифровых технологий Таллиннского университета, представит свою выставку „CCDamsels - from NFT to Analog“. Каждый день фестиваля будет завершаться уникальными концертами, созданными в соответствии с концепцией фестиваля и пространством Ringlava. В вечер открытия на сцене выступит Александр Жеделёв, под сценическим псевдонимом Modulshtein.

На концерте 24 ноября дуэт Varm & Correia, состоящий из Таави Варма (Эстония) и Нуно Коррейи (Португалия), создаст различные звуковые пространства и истории. Фестиваль завершится совместным проектом ЕМТА и ЕКА „Silent Movie – Live Sound | Tumm Film – Elus Heli“, в рамках которого выступят студенты и группа-фоли ЕМТА, а также ансамбли свободной импровизации под управлением дирижёра Эладио Агилара.